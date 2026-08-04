У Польщі знову побили українців: чому випадків агресії стає більше та що про це говорять експерти

Повідомлення про напади на українців у Польщі останнім часом з’являються дедалі частіше.

Про це повідомляє «ПЛ».

Подібні інциденти викликають широкий суспільний резонанс як серед української громади, так і серед самих поляків. Експерти наголошують, що не варто робити висновки про ставлення всього польського суспільства на основі окремих злочинів. Водночас вони визнають, що останнім часом спостерігається зростання кількості конфліктів на національному ґрунті, а також посилення ксенофобських настроїв у публічному просторі. Розібратися в причинах цієї тенденції допомагає аналіз соціальних, економічних та політичних чинників.

Фахівці наголошують: більшість поляків не підтримує насильство, однак окремі радикальні настрої можуть призводити до небезпечних наслідків.

Чому про напади на українців стали говорити частіше

Після початку повномасштабної війни Польща стала одним із головних прихистків для мільйонів українців. Значна кількість людей залишилася працювати, навчатися та будувати нове життя саме в цій країні. Разом із цим збільшилася і кількість контактів між місцевим населенням та мігрантами, що природно підвищує ймовірність виникнення побутових конфліктів. Однак окремі випадки переходять межу звичайних суперечок і мають ознаки злочинів на ґрунті ненависті.

Кримінологи пояснюють, що чим більшою стає певна спільнота, тим більше уваги вона привертає як у позитивному, так і в негативному сенсі. До того ж сучасні соціальні мережі миттєво поширюють інформацію про кожен інцидент, через що складається враження стрімкого зростання кількості нападів. Частково це пов’язано і з тим, що потерпілі дедалі частіше повідомляють про подібні випадки правоохоронцям та журналістам.

“Окремі злочини не можна переносити на все суспільство, однак будь-який напад через національність повинен отримувати жорстку правову оцінку.”

Які фактори можуть сприяти зростанню конфліктів

Експерти називають одразу кілька причин, які можуть впливати на ситуацію. Жодна з них окремо не пояснює всі випадки, однак разом вони формують складну соціальну картину.

Передусім мова йде про такі чинники:

економічна конкуренція на ринку праці;

зростання вартості життя та соціальна напруга;

поширення дезінформації у соціальних мережах;

активність радикальних груп;

політичні дискусії навколо міграційної політики;

побутові конфлікти, які переростають у насильство.

Крім цього, соціологи звертають увагу на психологічну втому суспільства після кількох років кризових подій. Пандемія, економічні труднощі, війна поруч із кордоном та інфляція впливають на загальний рівень напруженості. У такому середовищі окремі люди можуть легше піддаватися агресивним настроям або маніпуляціям.

Яку роль відіграють соціальні мережі

Окремою проблемою фахівці називають інформаційний простір. У мережі нерідко поширюються фейки, перебільшення або відверто провокаційний контент, який спрямований на розпалювання ворожнечі між різними національностями. Подібні повідомлення швидко набирають популярність, адже емоційний контент поширюється значно активніше за спокійні пояснення.

Експерти також зазначають, що алгоритми соціальних платформ часто рекомендують користувачам матеріали, які викликають сильні емоції. Через це люди можуть опинятися в інформаційній бульбашці, де негативні новини здаються набагато масштабнішими, ніж вони є насправді. Саме тому важливо перевіряти інформацію та користуватися офіційними джерелами.

Дезінформація здатна посилювати недовіру навіть між людьми, які раніше не мали жодних конфліктів.

Що робити українцям у разі нападу

Правозахисники наголошують, що жоден випадок фізичного насильства чи погроз не повинен залишатися без реагування. Звернення до поліції допомагає не лише встановити винних, а й формує офіційну статистику, необхідну для боротьби зі злочинами на ґрунті ненависті.

Фахівці рекомендують:

Негайно викликати поліцію у разі нападу. За можливості зафіксувати місце події та отримані ушкодження. Зібрати контакти свідків. Звернутися по медичну допомогу. Повідомити про інцидент українське консульство, якщо це необхідно. Не вступати у подальші конфлікти з нападниками.

Також юристи радять зберігати всі документи, медичні довідки та матеріали, які можуть стати доказами під час розслідування.

Як Польща реагує на злочини на ґрунті ненависті

Польські правоохоронні органи регулярно повідомляють про розслідування випадків нападів, якщо є підстави вважати їх злочинами на національному чи расовому ґрунті. Законодавство країни передбачає відповідальність за розпалювання ненависті та насильство через походження або національність потерпілого.

Водночас правозахисні організації закликають приділяти більше уваги профілактиці таких злочинів. Йдеться про освітні кампанії, боротьбу з мовою ненависті, підтримку міжкультурного діалогу та оперативне реагування правоохоронців. На думку експертів, лише комплексний підхід дозволить зменшити кількість подібних випадків у майбутньому.

Фактор Як впливає на ситуацію Що може допомогти Економічна напруга Посилює конкуренцію та конфлікти Стабільний ринок праці та соціальна підтримка Дезінформація Формує негативні стереотипи Перевірка фактів та медіаграмотність Радикальна риторика Провокує агресивну поведінку Контроль за проявами екстремізму Побутові конфлікти Іноді переростають у насильство Швидке реагування поліції Соціальна напруга Збільшує рівень агресії Діалог між громадами та просвітницькі проєкти

Чому важливо не узагальнювати окремі випадки

Фахівці наголошують, що окремі злочини не можуть характеризувати все суспільство. У Польщі продовжують проживати мільйони українців, більшість із яких щодня працюють, навчаються та не стикаються з проявами насильства. Водночас кожен випадок агресії повинен отримувати принципову оцінку та ефективне розслідування. Саме невідворотність покарання є одним із головних способів запобігти повторенню подібних інцидентів. Експерти також підкреслюють, що взаємна повага, відповідальність медіа та боротьба з дезінформацією залишаються ключовими інструментами для збереження добросусідських відносин між українцями та поляками.

На цьому фоні спеціалісти повідомили, як кримінальні порушення можуть проявлятися під час базової військової підготовки.