В ОП объяснили, что означает заявление лаврового о «еврейской крови» гитлера

04.05.2022 20:18

Укринформ

Заявление лаврового о "еврейской крови" гитлера – это не просто отрицание Холокоста и обвинение его жертв, а попытка россии переложить свои преступления на тех, против кого она их совершает.

Как написал в Телеграме руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, это он подчеркнул в интервью The Times of Israel комментируя антисемитские заявления мид рф и лично сергея лаврова, передает Укринформ.

"Его заявление о "еврейской крови" гитлера – это больше, чем моветон. Это не просто отрицание Холокоста и обвинение его жертв. Это тот же ревизионизм в истории, с которым, якобы, борется москва. Отрицание им права на существование Украинского государства и украинского народа, чрезвычайная жестокость, с которой российские войска пытают и казнят наших мирных граждан, систематическое уничтожение нашего культурного наследия – слишком много в этих действиях напоминает о взглядах и практиках нацистов, поэтому россия пытается переложить свои преступления на тех, против кого их совершает. Даже если для этого приходится идти против исторической правды», – написал Ермак.

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Он отметил, что несмотря на то, что в истории был один Холокост, ни человеконенавистническое мировоззрение, ни пренебрежительная риторика, ни зверские методы его организаторов и исполнителей не ушли в прошлое.

"В богатой общей истории евреев и украинцев теперь добавились страницы. Поэтому я призвал Израиль жестко и решительно реагировать на эту пренебрежительную и преступную российскую политику, призвал встать на сторону Украины", — подчеркнул Ермак.

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Как сообщалось, министр иностранных дел россии сергей лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет" заявил, что гитлер имел еврейскую кровь, а самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Израиль выразил возмущение таким заявлением.

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Президент Владимир Зеленский расценил такие заявления лаврова как перекладывание вины за преступления нацистов на еврейский народ и выразил любопытство, останется ли после этого посол Израиля в москве.

Фото: Телеграмм Андрея Ермака

По материалам: Укринформ