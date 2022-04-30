В ОП утверждают, что снятие санкций на переговорах з россией не обсуждается

В ОП утверждают, что снятие санкций на переговорах з россией не обсуждается

30.04.2022 18:37

Укринформ

Вопрос снятия международных санкций с российской федерации в рамках переговорного процесса между Украиной и рф не обсуждается.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента, участник переговорной группы с украинской стороны Михаил Подоляк в комментарии СМИ касательно заявлений главы российского мида сергея лаврова, сообщает Укринформ.

«Уж точно в рамках переговорного процесса совершенно не обсуждается проблематика глобальных международных санкций в отношении рф. Так как до сих пор не устранена причина для их введения мировым сообществом, а именно оккупация части территории Украины и вероломное нарушение нашей территориальной целостности и суверенитета. Ну и, разумеется, санкции не могут обсуждаться с Украиной без участия всех прочих стран, потому что вводил их весь цивилизованный мир в ответ на абсолютное варварское поведение россии», — сказал Подоляк.

Читайте также: «Договора о дружбе и мире» с рф не будет, необходим документ о выходе из войны – Подоляк

Он добавил, что именно международным партнерам вместе с Украиной решать, когда и какие решения по санкциям принимать.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что ни разу за столом переговоров ни очно, ни в онлайн-формате не было лаврова.

«Поэтому несколько удивляет его склонность комментировать то, в чем не участвуешь и что не видишь изнутри процесса», — отметил он.

Подоляк заявил, что «денацификацию и русский язык» российская армия вполне конкретно «обсудила» с украинцами в Буче, Гостомеле, Харькове, Волновахе и Мариуполе. По его мнению, все соответствующие выводы навсегда вписаны в историю кровью невинных украинских граждан.

Читайте также: Встречи Зеленского и путина «завтра-послезавтра» не будет, к ней нужно подготовиться — Подоляк

«Поэтому приходится в который уже раз настоятельно рекомендовать представителям российской федерации отказаться от комментариев, которые не являются достоверными и сколько-нибудь соответствующими реальному ходу переговорного процесса», — сказал советник руководителя ОП.

Ранее министр иностранных дел россии в интервью Синьхуа сергей лавров заявил, что в повестке дня переговоров между Украиной и рф среди прочего есть отмена санкций против российской федерации.

По материалам: Укринформ