Встречи Зеленского и путина «завтра-послезавтра» не будет, к ней нужно подготовиться — Подоляк

Встречи Зеленского и путина «завтра-послезавтра» не будет, к ней нужно подготовиться — Подоляк

29.04.2022 09:49

Укринформ

Встреча президентов Украины и российской федерации может состояться после подготовки юридической позиции в рамках переговорного процесса, что займет время.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью "Радио Свобода", сообщает Укринформ.

«Переговоры двух президентов именно сегодня все же не ко времени. Чуть позже, вероятно, они будут. Но мы хотим, чтобы позиции Украины на этих переговорах были очень и очень мощными. У нас просто президент волевой: то есть он хочет приехать на переговоры и вести себя так, как он должен себя вести – как лидер действительно глобального плана. И у него должна быть очень мощная юридическая позиция. Мы должны ее подготовить в рамках переговорного процесса», — сказал Подоляк.

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Он отметил, что не видит, как можно провести такую ​​встречу «завтра-послезавтра», о чем ранее заявляли в Турции.

Он акцентировал, что Украина будет готова на встречу президентов, когда будут готовы юридические позиции.

В то же время советник руководителя ОП заметил, что «надо немного потерпеть», поскольку россия считает себя государством, которое имеет право убивать украинцев и которое хочет как можно дольше держать людей в заложниках.

По его словам, россияне еще некоторое время будут «накачивать мышцы и демонстрировать, что они могут и имеют право убивать».

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Как сообщалось, ранее в СМИ появилась информация, что министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о возможной встрече президентов Украины и страны-агрессора в ближайшие дни.

В ответ советник руководителя ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что время и контекст встречи Президента Украины Владимира Зеленского и президента российской федерации владимира путина не определены.

По материалам: Укринформ