Украина должна требовать у рф выдачи Кивы — глава правоохранительного комитета Рады

18.04.2022 17:13

Укринформ

Офис Генерального прокурора должен обратиться к российской федерации с требованием выдать бывшего пророссийского народного депутата Илью Киву для осуществления над ним правосудия в Украине, потому что он гражданин Украинского государства.

Об этом глава Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас (парламентская фракция «Слуга народа») сообщил в интервью Укринформу.

«Он (Кива – ред.) – гражданин Украины, поэтому правосудие должно быть осуществлено в Украине. Офис Генерального прокурора по своей линии будет обращаться к рф с требованием выдать гражданина Украины для проведения следствия. Выдаст ли рф его? Будем смотреть», – сказал он.

Ионушас уточнил, что следственные действия в отношении Кивы продолжаются. В то же время глава правоохранительного комитета выразил надежду, что он как можно скорее будет привлечен к ответственности.

Как сообщалось, Офис Генерального прокурора объявил Илье Киве подозрение в государственной измене и нарушении территориальной целостности.

За день до полномасштабного вторжения россии Кива записал видеопоздравление с днем ​​советской армии и озвучил потребность в освобождении Украины. В настоящее время он находится на территории россии.

10 марта Лычаковский районный суд Львова заочно избрал Киве меру пресечения в виде содержания под стражей. 15 марта Верховная Рада лишила Киву депутатского мандата по личному заявлению.

29 марта генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала еще одно подозрение Киве. По ее словам, инкриминируемые Киве правонарушения – это совершение публичных призывов к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти лицом, являющимся представителем власти, с использованием средств массовой информации (ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины) и призывы к агрессивной войне (ст. 436 УК Украины).

Фото с сайта: zn.ua

По материалам: Укринформ