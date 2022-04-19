Еврокомиссия ждет от Украины ответа на вторую часть опросника по поводу членства в ЕС

Еврокомиссия ждет от Украины ответа на вторую часть опросника по поводу членства в ЕС

19.04.2022 17:04

Укринформ

Европейская комиссия получила от Украины первую часть анкеты-опросника, которую нужно было заполнить для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС, и ожидает вторую часть этой анкеты с ответами на вопрос о соблюдении законодательства ЕС.

Об этом в Брюсселе во время брифинга сообщил спикер Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Президент Зеленский и органы украинской власти передали первую часть ответов (на вопросы анкеты – ред.). Мы ждем их ответы на вторую часть, и после этого будем усердно работать над нашими выводами. Но мы не будем сейчас определять какие-либо временные рамки для этого. Как мы и говорили раньше, мы будем делать это так быстро и усердно, как можем», — сказал Мамер.

Он уточнил, что первая часть опросника касается экономических и политических критериев членства страны-аспиранта, а вторая – ее адаптации к так называемому EU Аcquis Сommunautaire – законодательным нормам Европейского Союза.

«Мы получили ответы на первую часть, и мы получим ответы на вопросы второй части, когда украинская власть завершит работу над ними. Когда это произойдет – лучше спрашивать украинскую сторону», — добавил спикер Еврокомиссии.

Как сообщалось, вчера, 18 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский передал главе представительства Европейского Союза Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС. Этот опросник был передан украинской стороне лично президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен во время визита в Киев 8 апреля.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина 18 апреля отметила, что следующий этап – это заполнение второй части опросника, которую Украина уже получила. Она заверила, что правительственная команда приложит все усилия для скорейшего заполнения и этой части, охватывающей оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС.

Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на членство в Европейском Союзе.

10 марта в Версале (Франция) состоялся саммит лидеров ЕС, на котором они признали европейские стремления и европейский выбор Украины и предложили Еврокомиссии предоставить свои выводы по поводу заявки Украины на членство в ЕС.

По материалам: Укринформ