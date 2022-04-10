Российская пропаганда использует иностранных политиков для дискредитации Украины и США — ЦПД

10.04.2022 03:09

Укринформ

Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо в зарубежном информационном пространстве распространяет пророссийские тезисы и заявляет о том, что «Словакию втягивают в войну в Украине».

Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

«Известный своими пророссийскими взглядами бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо в зарубежном информационном секторе распространяет тезисы о том, что Словакия из-за Украины и США «потеряла качественную многомиллионную систему защиты» и «Словакию втягивают в войну в Украине». Конечно, политик не указывает, кто и против кого воюет», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пророссийская риторика присуща выступлениям Фицо по меньшей мере за последние 8 лет — с момента захвата россией территорий Донбасса и Крыма.

В частности, он заявлял, что «Украина, в отличие от России, не выполняет Минских договоренностей», «Нельзя возлагать на Россию ответственность за украинский конфликт», «Запад должен снять санкции с России».

По словам Центра противодействия дезинформации, эти пропагандистские тезисы Фицо распространял не только через кремлевские медиа, но и через ведущие иностранные СМИ, в частности Reuters и Politico.

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Как сообщал Укринформ, Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков россии вокруг того, что Украина якобы вела ядерные разработки, чтобы «подорвать европейскую безопасность».

По материалам: Укринформ