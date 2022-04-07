Кулеба проведет в Брюсселе двусторонние встречи с главами МИД шести стран

Кулеба проведет в Брюсселе двусторонние встречи с главами МИД шести стран

07.04.2022 12:23

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Брюсселе не только примет участие в заседании министров G7 и министерском заседании НАТО, но и проведет двусторонние встречи с главами МИД шести стран.

Об этом сообщило в Фейсбуке Министерство иностранных дел, передает Укринформ.

«7 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится с визитом в Брюсселе. Уже состоялась встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Запланировано участие министра в заседании министров G7, министерском заседании НАТО и ряде двусторонних встреч», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В частности, глава украинской дипломатии встретится с министрами иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, Норвегии Анникен Хуйтфельд, Австралии Марис Пейн, Кореи Чон Ий Йоном, Канады Мелани Жоли и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как сообщалось, министры иностранных дел стран НАТО на встрече в четверг в Брюсселе обсудят дальнейшие поставки вооружения Украине, в том числе тяжелого оружия.

По материалам: Укринформ