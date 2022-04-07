Блинкен: Нет никакого сценария, который не предусматривал бы победы Украины

Блинкен: Нет никакого сценария, который не предусматривал бы победы Украины

06.04.2022 22:41

Укринформ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не видит ни одного сценария, который не предусматривает сохранение суверенитета и независимости Украины.

Об этом он сказал в интервью NBC, стенограмму которого Госдепартамент США обнародовал сегодня, передает корреспондент Укринформа.

Что такое успех, что такое победа? Это — добиться сохранения суверенитета и независимости своей страны. И не существует сценария, по которому бы этого не произошло со временем», — подчеркнул Блинкен, отвечая на вопрос о перспективах победы Украины в развязанной россией войне.

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В то же время он отметил, что это может занять определенное время.

«Но наиболее мощным фактором является то, что украинцы дали четко понять, что не будут подчиняться воле владимира путина», — отметил госсекретарь США.

Он подчеркнул, что намерения кремля в Украине изначально были стратегической ошибкой, если не провалом. Ведь путин поставил целью ликвидировать суверенитет и независимость Украины, чтобы она стала частью "русского мира".

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Но этого не происходит, и как бы ни желал кремль, украинцы не собираются становиться субъектом российской диктатуры, подчеркнул государственный секретарь США.

Как сообщал Укринформ, госсекретарь США Энтони Блинкен 6-7 апреля находится с визитом в Брюсселе, где принимает участие в министерской встрече Североатлантического альянса.

По материалам: Укринформ