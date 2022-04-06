Украина в ОБСЕ назвала россию нацистским государством

06.04.2022 01:50

Укринформ

Миссия Украины в ОБСЕ обратила внимание иностранных делегаций на публикацию в российском государственном информагентстве "РИА Новости" статьи о необходимости уничтожения украинцев, что стало очередным "проявлением России как нацистского государства".

Как передает корреспондент Укринформа, об этом заявил глава украинской миссии в ОБСЕ Евгений Цымбалюк на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ, посвященного зверствам российских захватчиков в Киевской области.

"В тот же день, когда были обнародованы фотографии преступлений из Бучи, российское государственное информационное агентство "РИА Новости" опубликовало статью "Что россии делать с Украиной". Учитывая уровень цензуры в россии, зеленый свет этой статье не мог быть дан по ошибке. Это проявление и оправдание политики россии по отношению к украинцам. А также это – проявление россии как нацистского государства, ставшего угрозой европейской и мировой безопасности", — заявил Цымбалюк.

Украинский посол обратил внимание иностранных делегаций, что в статье на государственном российском ресурсе уточняются планы путина по отношению к Украине, в частности, по необходимости ликвидации "бандеровской элиты" и искупления украинцами вины за ее поддержку. "Это – индульгенция для дальнейшего истребления украинцев, не правда ли? И они не хотят скрывать своих намерений. Поэтому не стоит питать иллюзий об их дальнейших планах для украинского народа и нашей государственности. "Деевропеизация" и "деукраинизация". Они хотят стереть даже название государства", — заявил Цымбалюк.

По словам дипломата, этот "манифест рашизма" послужит одной из улик в будущем трибунале над военными преступниками и пропагандистами российской федерации. "И не должно быть никаких колебаний по поводу наших дальнейших действий, как остановить это зло. Потому что безнаказанность порождает еще большее насилие. А привлечение к ответственности всех виновных должно разорвать этот порочный круг", — заявил Цымбалюк.

Во время своего выступления украинский посол также предложил представителям делегации россии не распространять в ОБСЕ все те глупости и указания, которые они получают из москвы. По его словам, это их выбор и это их будущая ответственность – перед будущими поколениями, перед будущими трибуналами и перед Богом, если они верят хоть во что-то.

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24 февраля рф начала войну против Украины. Захватчики обстреливают и бомбят мирные города и поселки Украины, пытают и убивают мирное население.

В освобожденной от российских захватчиков Буче в Киевской области обнаружили братскую могилу, где похоронены почти 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них со связанными руками.

По материалам: Укринформ