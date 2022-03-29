Украина не согласится ни на какие «подвешенные» пакеты санкций против рф — Президент

Украина не согласится ни на какие «подвешенные» пакеты санкций против рф — Президент

29.03.2022 00:46

Укринформ

Украина не согласится с пассивной позицией некоторых субъектов в вопросе введения санкций против российской федерации

Об этом Владимир Зеленский заявил в видеообращении, сообщает корреспондент Укринформа.

«Украина не может согласиться и не будет соглашаться с пассивной санкционной позицией некоторых субъектов по отношению к России. Не должно быть никаких «подвешенных» санкционных пакетов: мол, если российские войска сделают то-то, тогда будет такой-то ответ», — сказал глава государства.

Он напомнил, что подобное уже было в прошлом году, когда Украина убеждала в необходимости мощных превентивных санкций против России, чтобы предотвратить широкомасштабное вторжение. Тогда превентивный пакет не был введен – и полномасштабная война началась.

«Сейчас много намеков и предупреждений о том, что якобы ужесточение санкций, например, в виде эмбарго на поставку российской нефти в Европу, будет только в случае, если россия применит химическое оружие. Просто нет слов. Только вдумайтесь, до чего это все дошло: ждать химического оружия… Мы, живые люди, должны ждать!.. А разве все, что российские военные делают до этого и уже сделали, не заслуживает нефтяного эмбарго? Фосфорные бомбы- не заслуживают? Обстрелянное химическое производство или обстрелянная атомная станция — не заслуживают?» – подчеркнул Президент.

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24 февраля президент рф путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и разрушают ключевые объекты инфраструктуры, ведут массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

По материалам: Укринформ