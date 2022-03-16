Кулеба сказал, при каком условии готов к переговорам с лавровым

Кулеба сказал, при каком условии готов к переговорам с лавровым

16.03.2022 22:17

Укринформ

Дмитрий Кулеба вместе с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу 17 марта обсудят вероятные переговоры с главой МИД россии сергеем лавровым

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в эфире телемарафона, передает Укринформ.

Глава украинской дипломатии информировал, что Мевлют Чавушоглу приедет в Украину после визита в Москву и расскажет, чего удалось достичь на переговорах с россией.

«Будем вместе с ним строить дальнейшую логику процесса. Я всегда подтверждал, что готов к ведению переговоров на уровне министров иностранных дел при условии, конечно, господин лавров готов к субстантивному обсуждению вопросов и решению конкретных проблем», — подчеркнул министр.

По его словам, если Чавушоглу привезет из москвы такое известие, то мы можем наметить дальнейшие шаги в переговорном процессе на уровне министров.

Кулеба добавил, что на встрече с главой МИД Турции будет обсуждаться и двусторонняя повестка дня, в том числе поддержка Украины и другие вопросы сотрудничества.

Как сообщал Укринформ, Мевлют Чавушоглу сегодня в москве отметил посредническую роль Турции между Украиной и россией, заверив, что позиция страны основывается на правовой основе и объективности.

Мевлют Чавушоглу посетит Украину 17 марта.

Фото: МИД

По материалам: Укринформ