Российские захватчики должны ответить перед международным судом за геноцид в Украине — Дуда

Российские захватчики должны ответить перед международным судом за геноцид в Украине — Дуда

11.03.2022 22:19

Укринформ

Захватнические действия россии в Украине имеют признаки геноцида, за который нужно будет ответить в международном суде

Об этом во время выступления перед представителями Сейма и Сената Польши заявил в пятницу президент Польши Анджей Дуда, передает корреспондент Укринформа.

Как подчеркнул Дуда, уже больше двух недель украинцы демонстрируют смелость и героически противодействуют захватчику.

“Наши соседи показывают всему миру пример, что есть настоящая отвага и приверженность нашим общим ценностям – свободе, суверенности и демократии. Они платят самую высокую возможную цену: украинские города бомбятся, атакуются жилые дома, школы и больницы. Атаки со стороны российских захватчиков имеют признаки геноцида", – подчеркнул президент РП.

Он добавил, что нужно сделать все возможное, чтобы захватчики ответили перед международным судом.

"Это вопрос "быть или не быть", это вопрос достоинства международного сообщества", – подчеркнул Дуда.

По его словам, путин начал ужасную войну, чтобы восстановить бывший СССР. По его убеждению, то, что сейчас делает россия в Украине, показывает, что "империя зла так и не стала частью истории и сегодня она еще раз показывает свое худшее лицо".

Дуда подчеркнул, что нынешняя россия выбрала путь восстановления империи, а не демократического развития.

"Мы видим, что выбрала россия и что выбрала и защищает Украина – свободу, демократию, честный мир", – подчеркнул президент РП.

Он отметил, что из Польши непрерывно раздается призыв: "Мы не можем позволить, чтобы россия завоевала свободную и независимую Украину, должны увеличить усилия и поддержать борющийся украинский народ".

Дуда выразил мнение, что своим героизмом Украина доказывает, что заслуживает членства в НАТО и ЕС.

"Отважное лидерство президента Владимира Зеленского олицетворяет ценности, на которых базируется членство в Альянсе. Свободный мир сегодня имеет лицо президента Владимира Зеленского”, – констатировал глава польского государства.

По его убеждению, решение о том, будет ли Украина в НАТО, зависит исключительно от украинского народа, и он будет решать об этом после победы над врагом.

Дуда отметил, что своими действиями путин хотел изменить ход истории и ввести новый миропорядок. Вместо этого добился обратного эффекта – консолидации обществ стран Запада.

"Я верю, что Украина отразит российскую агрессию, и мы поддержим Украину и ее вступление в НАТО и ЕС", – резюмировал Дуда.

С 24 февраля в Украине идет война против российских захватчиков. Вооруженные силы Украины при поддержке всего народа мужественно противостоят агрессии.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ