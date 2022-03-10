Зеленский готов идти на компромиссы, но не на предательство Украины

Зеленский готов идти на компромиссы, но не на предательство Украины

10.03.2022 02:07

Укринформ

Украина готова идти на разумные компромиссы для прекращения войны, однако и другая сторона должна быть готова к компромиссам.

Зеленский заявил, что готов идти на компромиссы, но не на предательство Украины

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild, передает корреспондент Укринформа.

«В любых переговорах моя цель – прекратить войну с россией. И я готов к определенным шагам», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос, на какие уступки он готов пойти.

По словам Президента, можно идти на компромиссы, но они не должны быть предательством страны. При этом другая сторона также должна быть готова к компромиссам, ведь только так можно выйти из этой ситуации, подчеркнул глава государства.

Он отметил, что "о деталях пока говорить не может".

В то же время, Зеленский убежден, что только после прямых переговоров двух президентов можно будет завершить эту войну.

Президент заявил, что происходящее является «настоящим террором».

«Но мы верим в будущее. Мы не сдадимся, свою землю не продадим», — подчеркнул украинский лидер.

По просьбе прокомментировать позицию канцлера ФРГ, до сих пор выступающего против эмбарго на импорт нефти и газа из россии, Зеленский заявил, что не хочет судить сейчас Олафа Шольца и его правительство, но "сделает это потом", когда будет понятно количество жертв. «То, что сейчас происходит с нами, может произойти и с вами… Мы умираем также за вас», – отметил Президент Украины.

Глава государства также заявил, что не боится за себя, но его беспокоит судьба страны, судьба таких городов, как Мариуполь, Донецк, Мелитополь, Волноваха, Харьков, Запорожская область, где ситуация ужасна.

Как сообщалось, 24 февраля президент путин объявил о начале российского вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, совершают массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

В Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Фото: Офіс Президента

По материалам: Укринформ