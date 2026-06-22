Як правильно пишеться слово «все таки» або «все-таки»: пояснення лінгвістів

В українській мові правильно писати «все-таки» через дефіс, якщо це слово вживається у значенні «попри все», «однак», «зрештою», «незважаючи на обставини».

Про це повідомляє «ПЛ».

Варіант «все таки» у більшості звичних речень є помилковим, якщо йдеться саме про стійке слово з підсилювальним або протиставним відтінком. Лінгвісти пояснюють це тим, що частка «-таки» після слова зазвичай пишеться через дефіс, коли підкреслює наполегливість, результат або остаточність дії. Саме тому у фразах на кшталт «він все-таки прийшов» або «ми все-таки вирішили питання» потрібен дефіс. Найпростіше правило: якщо слово можна замінити на «зрештою» або «однак», пишіть «все-таки» разом із дефісом.

Правильний варіант написання

Нормативним варіантом для сучасної української мови є написання «все-таки». Це слово може виконувати роль частки або прислівникового сполучення, яке додає вислову емоційного чи логічного акценту. Воно показує, що дія відбулася всупереч сумнівам, очікуванням або перешкодам. Наприклад, у реченні «Вона все-таки погодилася» мається на увазі, що рішення було не одразу очевидним, але зрештою воно сталося. Саме така смислова завершеність і пояснює, чому дефіс тут не випадковий, а граматично виправданий.

Чому пишеться через дефіс

Частка «таки» в українській мові має особливе правило написання. Якщо вона стоїть після слова, яке підсилює, то часто приєднується до нього через дефіс. Саме так утворюються форми «все-таки», «так-таки», «знайшов-таки», «прийшов-таки». У таких випадках частка допомагає передати наполегливість, підтвердження або несподіваний результат. Дефіс у слові «все-таки» не є декоративним знаком, а показує граматичний зв’язок між основним словом і підсилювальною часткою.

Коли можна помилитися

Помилка «все таки» часто виникає через те, що в усному мовленні дефіса не чути. Людина вимовляє слово як єдину інтонаційну конструкцію, але на письмі не завжди розуміє, що між частинами потрібен знак. Також плутанина можлива через російський вплив або звичку писати частки окремо. У більшості текстів для сайту, новини, шкільного твору, ділового листа чи публікації правильним буде саме дефісне написання. Щоб уникнути помилки, варто запам’ятати кілька типових прикладів уживання:

Ми все-таки дочекалися відповіді — правильно, бо є значення «зрештою».

— правильно, бо є значення «зрештою». Він все-таки мав рацію — правильно, бо підкреслюється підтвердження думки.

— правильно, бо підкреслюється підтвердження думки. Погода все-таки змінилася — правильно, бо результат настав після очікування.

— правильно, бо результат настав після очікування. Я все-таки не погоджуся — правильно, бо є відтінок протиставлення.

Приклади правильного і неправильного написання

Найкраще правило запам’ятовується через порівняння. Якщо бачити правильні й неправильні варіанти поруч, легше зрозуміти, чому дефіс потрібен саме в конкретному реченні. У редакторській практиці таку помилку часто виправляють автоматично, бо вона добре помітна в грамотному тексті. Для SEO-статей, новин і офіційних матеріалів правильне написання особливо важливе, адже мовна помилка знижує довіру до публікації. Нижче подано просту таблицю, яка допоможе швидко перевірити себе.

Неправильно Правильно Пояснення Він все таки прийшов. Він все-таки прийшов. Має значення «зрештою прийшов». Ми все таки домовилися. Ми все-таки домовилися. Підкреслюється результат після сумнівів. Вона все таки мала рацію. Вона все-таки мала рацію. Є відтінок підтвердження. Це все таки важливо. Це все-таки важливо. Слово можна замінити на «однак» або «попри все».

Як відрізнити «все-таки» від інших випадків

У більшості поширених речень потрібно писати «все-таки», однак важливо розуміти логіку правила. Якщо «таки» стоїть після слова і підсилює його значення, дефіс потрібен. Якщо ж «таки» стоїть перед дієсловом або іншим словом і підкреслює саме його, воно може писатися окремо, наприклад: «таки зробив», «таки сказав», «таки прийшов». Але у сталому вживанні з «все» або «усе» нормативним варіантом буде «все-таки» або «усе-таки». Тобто головне — не механічно ставити дефіс всюди, а розуміти, яке слово підсилює частка.

Корисна підказка для запам’ятовування

Щоб не помилятися, можна використовувати простий редакторський тест. Поставте в реченні замість «все-таки» слово «зрештою», «однак» або «попри все». Якщо зміст речення не змінюється, потрібно писати через дефіс. Наприклад, «Ми все-таки знайшли рішення» легко перетворюється на «Ми зрештою знайшли рішення». Така перевірка працює в більшості побутових, публіцистичних і навчальних текстів. Правопис «все-таки» варто запам’ятати як базове правило грамотного українського письма, адже це слово часто трапляється в розмовних і редакційних матеріалах.

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