Аваков впервые после увольнения раскритиковал Зеленского: что произошло

Заседания СНБО превратились в штампование санкций. Такое заявление сделал бывший министр внутренних дел Арсен Аваков.

При этом он раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, что он фактически самостоятельно принимал решение по вопросам СНБО, ведь сам назначал всех членов СНБО, пишет Первая Лента со ссылкой на Украинскую Правду.

«В результате не существует СНБО как исполнительного органа власти. СНБО назначается указами президента – всех назначил, всех уволил. По сути, решения СНБО – это решения президента Украины. Это опять вертикализация власти без баланса», – заявил Аваков.

Он также рассказал, что за пять минут до заседаний СНБО им раздавали папки с делами, но там не было достоверной информации по каждой из компаний, было непонятно, почему та или другая компания могут попасть в санкционный список.

«Когда СНБО у нас превратилось на хайпе – абсолютно на хайпе – в ситуацию штампования санкций – это было недопустимо, я не хотел в этом участвовать», — добавил Аваков.

Аваков также рассказал, что на заседании СНБО могли «с голоса» называть фамилии, которых в папке вообще не было.

Напомним, что Рада уволила Авакова с должности министра внутренних дел 15 июля.