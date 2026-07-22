БизнесОбщество

Найкращі знижки у АТБ 22–23 липня: товари тижня і акції для заощадження

Карина Шевченко Send an email 2 хвилини ago
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АТБ
АТБ

Покупці АТБ 22–23 липня опиняться на межі двох акційних періодів, що варто врахувати під час планування покупок.

Про це повідомляє «ПЛ».

У середу, 22 липня, завершується чинна добірка непродовольчих товарів у межах програми «7 днів». Уже в четвер, 23 липня, мережа повинна оновити асортимент і запропонувати наступну партію товарів для дому, відпочинку та родини. Найбільші підтверджені знижки наприкінці поточного циклу стосуються літнього взуття, органайзерів, товарів для відпочинку та дитячих іграшок. Щоб заощадження було реальним, варто порівнювати не лише відсоток знижки, а й кінцеву вартість потрібного товару.

Які акції діятимуть в АТБ 22–23 липня

У магазинах мережі одночасно може діяти кілька форматів спеціальних пропозицій. Програма «Економія» переважно охоплює продукти харчування, напої, побутову хімію та засоби гігієни. Акція «7 днів» орієнтована насамперед на непродовольчі товари й оновлюється щочетверга. Окремі ціни можуть бути доступні лише власникам банківської картки АТБ або за спеціальними умовами оплати. Покупцям необхідно уважно читати інформацію на ціннику, оскільки звичайна та акційна вартість інколи зазначаються поруч.

Що вигідно купити в АТБ 22 липня

Саме 22 липня стане останнім днем, коли можна скористатися підтвердженими пропозиціями поточної акції «7 днів». Серед найбільш помітних позицій є модульна полиця, надувне крісло, сумка-холодильник і літні шльопанці. За окремими товарами економія перевищує 200 гривень, проте доцільність покупки залежить від реальної потреби. Непродовольчий акційний асортимент зазвичай постачається обмеженими партіями, тому ввечері останнього дня вибір може бути меншим. Найвигіднішою покупкою залишається не товар із найбільшим відсотком знижки, а річ, яку людина справді планувала придбати.

Акційний товарЦіна зі знижкоюПопередня цінаМожлива економія
Сумка-холодильник 30 × 26 × 20 см199 грн299,90 грн100,90 грн
Шльопанці чоловічі169 грн289 грн120 грн
Шльопанці жіночі159 грн269 грн110 грн
Окуляри Bestway для плавання149 грн225,90 грн76,90 грн
Крісло надувне Bestway499 грн759,90 грн260,90 грн
Полиця модульна дерев’яна449 грн699,80 грн250,80 грн
Лійка для душу з п’ятьма режимами169 грн229,80 грн60,80 грн
М’яка дитяча іграшка «Соня»299 грн399 грн100 грн

Що зміниться в АТБ 23 липня

У четвер, 23 липня, має з’явитися нова добірка товарів у межах наступного семиденного циклу. Асортимент може включати посуд, текстиль, канцелярське приладдя, іграшки, сезонні речі або побутові аксесуари. Точні назви та ціни необхідно перевіряти після офіційного оновлення пропозицій, оскільки попередній каталог завершується 22 липня. Не слід переносити старі ціни на наступний день, навіть коли непроданий товар залишається на полиці. Магазин може повернути звичайну вартість або встановити нову акційну ціну відповідно до наступної пропозиції.

Як заощадити на покупках у супермаркеті

Перед походом до АТБ корисно скласти короткий список і визначити максимальну суму витрат. Це особливо важливо під час перегляду непродовольчих товарів, які часто купують імпульсивно через яскраві цінники. Варто також перевіряти ціну за кілограм, літр або одиницю, оскільки більша упаковка не завжди є вигіднішою. Для товарів із коротким терміном придатності потрібно оцінити, чи встигне родина використати весь обсяг. Заощадити без зайвих покупок допоможуть такі правила:

  • спочатку купувати товари зі складеного списку;
  • порівнювати акційну ціну з аналогами інших марок;
  • перевіряти термін придатності та цілісність упаковки;
  • уточнювати умови спеціальної ціни на ціннику;
  • не купувати декілька упаковок лише через великий відсоток знижки;
  • зберігати чек до перевірки всіх придбаних товарів удома.

На що звернути увагу біля каси

Акційна вартість на полиці та ціна в чеку повинні збігатися, тому чек бажано перевірити відразу після оплати. Якщо товар продається за спеціальною ціною лише за певного способу оплати, відповідна умова має бути зазначена на інформаційному матеріалі. Необхідно також враховувати, що асортимент і залишки можуть відрізнятися залежно від міста та конкретного магазину. Знижка діє лише за наявності товару, а відсутність позиції в одному супермаркеті не означає, що її немає в іншому. Кілька хвилин на перевірку чека допомагають уникнути ситуації, коли очікувана економія залишається лише на ціннику.

Коли краще йти за акційними товарами

За чинними пропозиціями варто приходити 22 липня в першій половині дня, поки на полицях залишається більший вибір. За новинками наступного циклу доцільно завітати 23 липня після оновлення цінників і викладки товарів. Водночас у різних магазинах час появи нової продукції може відрізнятися через графік постачання. Перед великою закупівлею необхідно повторно перевірити актуальні ціни безпосередньо в торговому залі. Такий підхід допоможе скористатися справжніми знижками, не виходячи за межі запланованого бюджету.

Також корисно буде дізнатися про те, чи корисна кава на ніч.

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Карина Шевченко Send an email 2 хвилини ago
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