Сейчас партнерство с Украиной является прочным — командующий Нацгвардии Калифорнии

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14.10.2021 01:27

Укринформ

Партнерство Национальной гвардии штата Калифорния (США) с украинскими военными структурами находится на очень высоком уровне, и с каждым днем только крепчает.

Об этом заявил в среду в эксклюзивном комментарии Укринформу в Вашингтоне командующий Национальной гвардии Калифорнии генерал Дэвид Болдуин.

«Я привлечен к партнерству (с Украиной — ред.) с 1993 года. Сейчас оно крепкое как никогда, и с каждым днем становится еще сильнее», — ответил генерал на просьбу оценить уровень двустороннего взаимодействия.

Он подчеркнул, что Нацгвардия Калифорнии очень тесно сотрудничает с украинской стороной. «Мы учимся друг у друга, и сейчас стали больше чем просто партнерами — это скорее напоминает родственные отношения», — отметил Болдуин.

Комментируя вопрос, насколько украинские Вооруженные силы приблизились к стандартам НАТО, американский генерал подчеркнул, что ВСУ с каждым днем становятся все лучше.

«Их руководство продолжает упорно работать над достижением или даже превышению этих стандартов. Мы очень гордимся тем, что сотрудничаем с ними, и мы очень впечатлены прогрессом, который они достигают», — отметил командующий Национальной гвардии Калифорнии.

Генерал Болдуин в среду возложил цветы на месте мемориальной инсталляции, открытой в Украинском доме в Вашингтоне ко Дню защитников и защитниц Украины.

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«Украинцы в буквальном смысле находятся на передовой защиты свободы во имя граждан всего мира — не только Украина и США. Так что те жертвы, которые украинские военные и обычные люди приносят ежедневно в противостоянии российской агрессии, мы в Америке не забываем», — отметил американский генерал.

Именно поэтому, по его словам, инсталляция на территории Украинского дома важна, ведь она напоминает о том, что в мире существуют угрозы, на которые нужно давать общий ответ.

Как сообщалось, Национальная гвардия Калифорнии сотрудничает с Украиной и сферах безопасности и обороны с 1993 года. С началом вооруженной агрессии против Украины в 2014 году это взаимодействие существенно активизировалась.

По материалам: Укринформ