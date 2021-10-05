Рада планирует принять Антикоррупционную стратегию

05.10.2021 08:39

Укринформ

Верховная Рада на пленарном заседании во вторник, 5 октября, рассмотрит во втором чтении законопроект "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы".

Как сообщает Укринформ, об этом свидетельствует повестка дня заседания парламента, обнародованная на сайте Верховной Рады.

Также депутаты намерены рассмотреть во втором чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно использования имущества ликвидируемых коммунальных заведений среднего образования в сельской местности" (№5230).

В первом чтении планируется рассмотрение законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования системы управления сферой здравоохранения и обеспечения медицинского обслуживания населения" (№5873).

Кроме того, во втором чтении будет рассмотрен законопроект "О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве" (№3205-2).

Законопроект "Об облачных услугах" (№2655) депутаты планируют рассмотреть в первом чтении.

Также парламентарии намерены рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект "О внесении изменений в Кодекс гражданской защиты Украины относительно урегулирования вопроса выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты" (№4286).

В первом чтении планируется рассмотрение проекта закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка досрочного прекращения полномочий сельского, поселкового, городского головы" (№5241).

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Повестка дня также содержит президентский проект закона "О внесении изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины относительно установления праздничного дня — Дня Украинской Государственности" (№5864).

К рассмотрению также предусмотрен законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса предоставления пациентам лекарственных средств из сострадания" (№5736).

По материалам: Укринформ