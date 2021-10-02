Зеленский присоединился к «брейншторму» Большой фракции
Зеленский присоединился к «брейншторму» Большой фракции
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02.10.2021 15:17
Укринформ
Президент Владимир Зеленский участвует в дискуссиях, которые продолжаются в группах в рамках двухдневного выездного заседания парламентской фракции партии "Слуга народа" в Трускавце.
Как передает Укринформ, об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Фейсбуке.
"К дискуссиям в группах присоединился Владимир Зеленский", — написала Кравчук.
Фото Евгении Кравчук, Фейсбук
Как рассказали на сайте "Слуги народа", Президент знакомится с работой групп, которые разрабатывают план реформ на ближайшие два года, и общается с народными депутатами.
"Участники Большой фракции разделились на 8 групп и начали брейншторм. В соответствии с Планом трансформации, разрабатывают повестку дня реформ на 2021-2023 гг в разных сферах. В каждой такой группе — руководитель направления, эксперт, представитель Верховной Рады, Кабинета Министров и Офиса Президента" , — уточнили в политсиле.
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Как отмечается, через несколько часов группы представят свои разработки.
Как сообщал Укринформ, парламентская фракция партии «Слуга народа» проводит выездное заседание фракции в Трускавце 1-2 октября. Мероприятие проходит в отеле Rixos-Prykarpattya.
Президент Владимир Зеленский прибыл в отель Rixos-Prykarpattya в Трускавце, где проходит двухдневное выездное заседание парламентской фракции партии "Слуга народа".
Ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк предположил, что Зеленский может пообщаться с журналистами в Трускавце.
По материалам: Укринформ