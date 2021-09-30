Закон об олигархах повторно направят в Венецианскую комиссию — Разумков

30.09.2021 08:49

Укринформ

Закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599) после подписания Президентом Владимиром Зеленским будет повторно направлен в Венецианскую комиссию.

Об этом Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил в интервью изданию "Украинская правда", передает Укринформ.

"Как только этот закон будет подписан, он направится в Венецианскую комиссию уже во втором чтении. Хотя это абсолютный прецедент, так как до этого все законопроекты, которые направлялись в Венецианскую комиссию, были в первоначальной редакции", — отметил спикер украинского парламента.

Он добавил, что Президент Владимир Зеленский поддерживает инициативу проработки документа в Венецианской комиссии. По его словам, об этом свидетельствует, в частности, недавняя онлайн-встреча Зеленского с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио.

Читайте также: Исправить несогласованности в законе об олигархах можно двумя способами — Разумков

Как сообщал Укринформ, после принятия Верховной Радой законопроекта "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599) в первом чтении уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова в письме призвала Председателя ВР Дмитрия Разумкова направить документ в Венецианскую комиссию в связи с тем, что, по ее мнению, он может противоречить нормам Конституции. Кроме этого, к спикеру обратились четыре оппозиционные депутатские фракции с аналогичным предложением.

Разумков 10 сентября направил законопроект на экспертизу в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианская комиссия).

23 сентября 2021 года Верховная Рада приняла закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).

Читайте также: Разумков обещает не тянуть с подписанием закона об олигархах

Депутаты рассматривали законопроект во втором чтении постатейно, применив к нему соответствующую процедуру, согласно статье 119 Регламента Верховной Рады. Во время голосования одновременно были учтены правки №396, №398, №406, которые противоречат друг другу. Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует парламенту переголосовать закон из-за коллизии правок.

В парламенте зарегистрированы 12 проектов постановлений об отмене решения Верховной Рады от 23 сентября о принятии во втором чтении и в целом соответствующего проекта закона.

По материалам: Укринформ