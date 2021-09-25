Разумков: Если Верховная Рада примет решение отправить меня в отставку – уйду

25.09.2021 00:45

Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что уйдет с должности, если так решит парламент, но подчеркнул, что идти на сделку с совестью точно не будет.

Как передает Укринформ, об этом спикер заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

«Я за место не держусь, я об этом говорил. Ни одно место не стоит того, с чем ты шел к людям, не стоит тех принципов, с которыми ты шел, и не стоит совести. Честно. Поэтому буду стоять на тех позициях, которые у меня есть, менять их не буду. Об этом говорил не единожды. Если мы говорим про должность спикера – примет решение Верховная Рада отправить меня в отставку – уйду. Но идти на сделку с совестью я точно не буду», — подчеркнул Разумков.

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Глава парламента отметил, что парламентарии к нему пока не обращались с просьбой предоставить подписные листы для сбора подписей за его отзыв с должности.

«Пока обращений ко мне за подписными листами не было. Я надеюсь, что я работу свою хорошо делаю. Я понимаю, что кому-то хочется, наверное, чтобы в кресле был кто-то другой. Я не готов ответить. Пока ко мне не обращались. А там посмотрим. Придут – выдам подписные в тот же день», — сказал Разумков.

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Как сообщалось, в некоторых СМИ несколько месяцев распространяется информация, что вскоре якобы планируется замена Председателя Верховной Рады.

По материалам: Укринформ