Европейские аудиторы оценили эффективность предоставленной Украине помощи в борьбе с коррупцией

23.09.2021 19:33

Укринформ

В Украине коррупция, несмотря на многолетние усилия в борьбе с этим явлением, остается эпидемией для страны во многих секторах, и помощь ЕС оказалась неэффективной в этих стремлениях.

Как сообщает Укринформ, такой вывод содержится в докладе надзорного органа ЕС — так называемого Европейского суда аудиторов (ECA), который сделал собственные выводы на основании данных за период с 2015 по 2020 годы.

«Большая коррупция и захват (олигархический контроль — ред.) государственной власти является все еще распространенным явлением в Украине, несмотря на действия Европейского Союза… ЕС пытался решить проблему коррупции в Украине как приоритет, он направлял фонды и усилия в разные сектора, от конкурентной среды до судебной системы и гражданского общества. Но эта поддержка и осуществленные мероприятия не привели к ожидаемым результатам», — сделали заключение европейские аудиторы.

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Как отмечается, ЕС более 20 лет поддерживал усилия, в частности, в борьбе с коррупцией, которая остается главным препятствием для развития страны и противоречит ценностям Евросоюза.

«Большая коррупция и (олигархический) захват власти являются эпидемией в Украине: препятствуя конкуренции и росту, они также вредят демократическому процессу. Десятки миллиардов евро ежегодно теряются в результате коррупции. Европейская Комиссия, Европейская служба внешних действий и Консультативная миссия ЕС пытались решать эту проблему и поддерживали несколько реформ для усиления верховенства права и для борьбы с коррупцией в Украине», — говорится в сообщении ECA.

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Автор доклада, эстонский политик, бывший премьер-министр Эстонии Юган Партс отметил, что ЕС долгое время осознавал связи между олигархами, высшими должностными лицами, политиками, судебными органами и предприятиями государственной собственности. Несмотря на это, согласно заключению аудитора, Евросоюзу не удалось развить реальную стратегию для борьбы с коррупцией.

В частности, как отмечает докладчик, контроль за финансовыми потоками оказался неэффективным, включая усилия по борьбе с отмыванием денег. ЕС поддерживал немало антикоррупционных реформ и усилий в этом направлении в Украине, при этом в большинстве случаев степень поддержки зависела от достижения определенных условий. Но Европейская комиссия часто интерпретировала такие требования слишком упрощенно, что приводило к чрезмерно положительным оценкам. Аудиторский доклад приводит в качестве примера безвизовую систему, которую получили граждане Украины, поскольку действие этой системы не было пересмотрено, хотя даже, по словам докладчиков, «два из трех условий не были достигнуты».

«Несмотря на широкую поддержку, которую ЕС предложил Украине, олигархи и конфликты интересов продолжают подрывать верховенство права в Украине и угрожать развитию страны. Украина нуждается в сфокусированной и эффективной стратегии для преодоления воздействий олигархов и для устранения захвата (ими) государства. ЕС может играть гораздо более существенную роль в этом, чем он делал до этого», — акцентировал Партс.

Исходя из этого, помощь ЕС позволила достичь только ограниченных результатов. Аудитор отметил, что благодаря проектам ЕС удалось внести изменения в Конституцию Украины и принять большое количество антикоррупционных законов, помочь в формировании нового Верховного Суда. Но все эти достижения, согласно докладу, находятся под постоянным риском, продолжаются попытки обойти упомянутые законы и размыть реформы.

«Главные антикоррупционные институты, созданные с помощью ЕС, все еще борются за то, чтобы сделать свою доступность ощутимой. Вся система расследования и судебной ответственности в случаях коррупции высокого уровня — очень слабая. Хотя Высший антикоррупционный суд начал демонстрировать обнадеживающие результаты, его эффективность, независимость и стабильность регулярно ставятся под вопрос. Национальное антикоррупционное бюро является еще одним примером. Хотя политическая поддержка ЕС помогла оставаться НАБУ дееспособным и независимым, эта структура находится под постоянной угрозой», — отмечается в сообщении.

Как акцентируется в докладе, Украина является участницей Восточного партнерства и использует Европейский инструмент соседства, одним из условий которого является соблюдение верховенства права. Европейская комиссия выделила программы макрофинансовой помощи на сумму около 5,6 млрд евро и еще 2,2 миллиарда евро в рамках различных программ помощи с 2014 года. Еврокомиссия также выступает гарантом кредита ЕИБ на 4,4 миллиарда евро. Такими образом, по заключению автора доклада, ЕС является крупнейшим донором Украины.

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Обнародованый сегодня доклад ECA «Сокращение большой коррупции в Украине: несколько инициатив ЕС, но все еще неэффективные результаты» доступен на сайте этого института на 23 языках Евросоюза. ECA направит этот доклад Европейскому парламенту и Европейскому совету, национальным парламентам, представителям промышленных кругов и гражданского общества стран ЕС.

По материалам: Укринформ