Арахамия анонсировал антикризисный план из-за высоких тарифов
Арахамия анонсировал антикризисный план из-за высоких тарифов
11.01.2021 15:23
Укринформ
Председатель парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что народные депутаты готовят план антикризисных мер для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов.
Как передает Укринформ, слова Арахамии цитирует пресс-служба партии в Фейсбуке.
"Он (план – ред.) будет наработан и обнародован в ближайшие дни", – говорится в сообщении.
Политик также проинформировал, что на 12 января запланировано совещание с Премьер-министром, и. о. министра энергетики, представителями Офиса Президента и со всеми, кого касается этот вопрос.
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"Если нужны будут быстрые решения – мы готовы их принимать в любое время. Сейчас должны разобраться с тем, что произошло, насколько обосновано повышение и как в этой ситуации защитить людей", – заявил Арахамия.
Как сообщалось, в нескольких областях Украины проходят митинги против повышения коммунальных тарифов.
По материалам: Укринформ