Катастрофа МАУ в Иране: Кулеба говорит, что делает все для установления справедливости

Катастрофа МАУ в Иране: Кулеба говорит, что делает все для установления справедливости

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08.01.2021 10:28

Укринформ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что трагедия самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране, произошедшая 8 января 2020 года, никогда не будет забыта.

Как передает Укринформ, соответствующий комментарий Кулебы в Фейсбуке разместило Министерство иностранных дел Украины.

"В этот день ровно год назад мы все проснулись в другом мире. Мире, в котором от иранской ракеты погибли 176 гражданских лиц – пассажиров самолета украинских авиалиний рейса PS 752. Это были граждане Украины, Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Ирана. Я склоняю голову в память о каждом погибшем, и разделяю боль каждого родного человека погибших. Мы помним и никогда не забудем эту трагедию", – сказал Кулеба.

По его словам, он и его команда принимают все возможные и невозможные меры на всех уровнях: консульском, авиационном, уголовном и международно-правовом, которые имеют целью только один результат – установление справедливости.

"Для нас справедливость – это правда. И мы делаем все, чтобы точно установить все обстоятельства сбивания нашего самолета. Справедливость – это верховенство права. Я уверен, что наступит день, когда абсолютно все виновные в этой трагедии будут должным образом привлечены к ответственности», – уточнил глава украинского МИД.

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Кулеба заверил, что "мы делаем и продолжим делать все, чтобы этот день настал как можно скорее".

Как сообщалось, 8 января 2021 года исполняется год, как в небе над Ираном был сбит самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Он выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев. На борту находились граждане шести стран – Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании. Все 176 человек погибли, среди них – 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира).

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Иранские власти 11 января, после нескольких дней возражений, признали, что украинский самолет был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.

По материалам: Укринформ