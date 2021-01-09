Британський посол – у роковини катастрофи літака МАУ: Сьогодні сумую з вами

Британський посол – у роковини катастрофи літака МАУ: Сьогодні сумую з вами

08.01.2021 10:53

Укринформ

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс выразила соболезнования и разделила скорбь с семьями жертв катастрофы самолета авиакомпании МАУ под Тегераном в годовщину трагедии.

Как передает Укринформ, об этом она написала в Твиттере.

«В первую годовщину трагического падения #PS752 я вспоминаю всех погибших (в этой авиакатастрофе – ред.)», – написала госпожа посол.

Она опубликовала фотографию с возложением венка к памятному знаку в честь погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в феврале прошлого года и вспомнила об общении с семьями погибших.

«Мои мысли сегодня с теми, кто продолжает горевать», – написала Симмонс.

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Как сообщалось, год назад, 8 января 2020 года, после взлета из аэропорта Тегерана был сбит самолет, принадлежавший авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Погибли все, кто находился на борту 176 человек, из которых 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших – граждане семи стран. Все члены экипажа и двое пассажиров были гражданами Украины.

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11 января, после нескольких дней возражения, в Иране официально признали, что украинский самолет был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.

Фото: АА

По материалам: Укринформ