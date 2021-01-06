Конституционный Суд может работать и без Тупицкого – депутат

Конституционный Суд может работать и без Тупицкого – депутат

06.01.2021 16:23

Укринформ

Указ Президента Украины Владимира Зеленского об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого не приведет к блокированию работы КСУ.

Такое мнение в комментарии корреспонденту Укринформа выразил председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин.

По его словам, отстранение главы КСУ главой государства было законным.

"Никаких решений ни одного органа власти, которые каким-то образом влияли на работу Конституционного суда, не принималось… Суд может работать и без господина Тупицкого временно, пока он отстранен от должности", – отметил парламентарий.

Костин напомнил, что согласно законодательству в случае отсутствия главы КСУ его обязанности исполняет первый заместитель.

Говоря о процедуре досрочного увольнения судьи Конституционного суда, глава правового парламентского комитета высказал предположение о необходимости дискуссии по ее изменению, напомнив, что сейчас судей может уволить только КСУ.

Как сообщал Укринформ, 29 декабря 2020 года Президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении на два месяца председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ.

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По сообщению пресс-службы Зеленского, такое решение Президент принял «после получения и обработки специалистами Офиса Президента ходатайства Офиса генерального прокурора». 28 декабря в ОГП сообщили, что планируют отправить ходатайство Президенту Украины об отстранении Тупицкого от должности председателя КС. А перед тем Тупицкий не явился в Офис генпрокурора, куда его вызвали для вручения подозрения. Сообщение о подозрении ему прислали по почте. Как уточнили в ОГП, теперь председатель КСУ считается подозреваемым в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях.

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5 января Конституционный Суд Украины обнародовал заявление относительно указа главы государства, в котором среди прочего была отмечена недопустимость несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции Украины, что может привести к блокированию работы КС.

По материалам: Укринформ