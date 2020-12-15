Министры Абрамовский и Бессараб написали заявления об увольнении

15.12.2020 18:39

Укринформ

Роман Абрамовский направил в Верховную Раду заявление об освобождении от должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, а Сергей Бессараб – об освобождении от должности руководителя Министерства по делам ветеранов.

Об этом во время заседания Верховной Рады сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент Укринформа.

"Я прошу комитеты собраться, рассмотреть вопрос, чтобы мы могли вынести его на пленарное заседание", – сказал Разумков.

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Как сообщалось, Абрамовский был назначен министром защиты окружающей среды в июне 2020 года, после того, как министерство энергетики и защиты окружающей среды разделили на два ведомства: экологическое и энергетическое. До этого он работал заместителем министра в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.

Назначение Сергея Бессараба министром по вопросам ветеранов Украины Верховная Рада поддержала в марте 2020 года.

По материалам: Укринформ