Политика

Бюджет-2021: Рада будет работать «до победного»

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Бюджет-2021: Рада будет работать «до победного»

Бюджет-2021: Рада будет работать «до победного»

15.12.2020 13:33

Укринформ

Депутаты проголосовали за продление заседания Рады до завершения рассмотрения законопроектов №4100 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины», №4000 «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» и №4448 «О смете ВР Украины на 2021 год».

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков озвучил предложение продолжить пленарное заседание парламента, если это будет необходимо, до того времени как будут рассмотрены законопроекты 4100-д, 4000 и 4448.

Такое предложение поддержали 242 народных депутата.

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Как сообщал Укринформ, во вторник парламентарии рассмотрят во втором чтении законопроекты №4000 "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и №4100 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины". Также народные депутаты намерены утвердить смету Верховной Рады на 2021 год (проект постановления 4448).

По материалам: Укринформ

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