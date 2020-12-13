МИД прокомментировал решение Международного уголовного суда по военным преступлениям РФ

12.12.2020 13:05

Укринформ

Заключение прокурора Международного уголовного суда относительно возможности полноценного расследования совершенных в оккупированном Крыму и на Донбассе преступлений является свидетельством поддержки мировым сообществом неотвратимости правосудия за них.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины, размещенном на его сайте, передает Укринформ.

"Расцениваем заключение госпожи прокурора как четкий сигнал поддержки мировым сообществом неотвратимости правосудия за совершенные в Украине преступления", – отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД выразили уверенность, что привлечение инструментов МУС позволит привлечь к ответственности лиц, совершивших военные преступления и преступления против человечности на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

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«Независимо от их политических должностей, на скамье подсудимых должны оказаться все лица, которые совершали и совершают страшные преступления против Украины и украинского народа», – заявили в МИД.

Как сообщалось 11 декабря Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) принял решение о завершении предварительного изучения событий в Украине, связанных с международным вооруженным конфликтом на Донбассе и в Крыму.

Это означает, что Офис прокурора МУС считает возможным начать полноценное расследование военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Решение об открытии полноценного расследования фактов совершения военных преступлений и преступлений против человечности в условиях вооруженного конфликта должна принять судебная палата МКС.

Нарушение норм международного гуманитарного и уголовного права Офис прокурора Международного уголовного суда анализировал с 2015 года. За время вооруженной агрессии Украина передала 12 информационных сообщений о тяжелых военных преступлениях и преступлениях против человечности. Также Украина передала на рассмотрение уголовного суда в Гааге два заявления: о событиях на Майдане и в Крыму и на Донбассе.

По материалам: Укринформ