МИД прокомментировал решение Международного уголовного суда по военным преступлениям РФ
МИД прокомментировал решение Международного уголовного суда по военным преступлениям РФ
12.12.2020 13:05
Укринформ
Заключение прокурора Международного уголовного суда относительно возможности полноценного расследования совершенных в оккупированном Крыму и на Донбассе преступлений является свидетельством поддержки мировым сообществом неотвратимости правосудия за них.
Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины, размещенном на его сайте, передает Укринформ.
"Расцениваем заключение госпожи прокурора как четкий сигнал поддержки мировым сообществом неотвратимости правосудия за совершенные в Украине преступления", – отметили во внешнеполитическом ведомстве.
В МИД выразили уверенность, что привлечение инструментов МУС позволит привлечь к ответственности лиц, совершивших военные преступления и преступления против человечности на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
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«Независимо от их политических должностей, на скамье подсудимых должны оказаться все лица, которые совершали и совершают страшные преступления против Украины и украинского народа», – заявили в МИД.
Как сообщалось 11 декабря Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) принял решение о завершении предварительного изучения событий в Украине, связанных с международным вооруженным конфликтом на Донбассе и в Крыму.
Это означает, что Офис прокурора МУС считает возможным начать полноценное расследование военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
Решение об открытии полноценного расследования фактов совершения военных преступлений и преступлений против человечности в условиях вооруженного конфликта должна принять судебная палата МКС.
Нарушение норм международного гуманитарного и уголовного права Офис прокурора Международного уголовного суда анализировал с 2015 года. За время вооруженной агрессии Украина передала 12 информационных сообщений о тяжелых военных преступлениях и преступлениях против человечности. Также Украина передала на рассмотрение уголовного суда в Гааге два заявления: о событиях на Майдане и в Крыму и на Донбассе.
По материалам: Укринформ