МИД: Продолжение ЕС санкций против России – сигнал поддержки Украины в «Норманди» и «Минске»

МИД: Продолжение ЕС санкций против России – сигнал поддержки Украины в «Норманди» и «Минске»

11.12.2020 09:58

Укринформ

Министерство иностранных дел Украины приветствовало политическое решение Европейского Совета продлить срок действия экономических и секторальных санкций в отношении РФ на следующие 6 месяцев.

Как передает Укринформ, об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

«Рассматриваем это решение как очередной мощный сигнал поддержки ЕС усилий украинского руководства в рамках «нормандского формата» и Трехсторонней контактной группы с целью восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины», – отметили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве акцентировали, что в условиях очевидного отсутствия намерений российской стороны идти по пути полного выполнения всех Минских договоренностей, консолидированное политическое давление на РФ со стороны ЕС в виде ограничительных мероприятий (санкций) является принципиально важным.

В случае продолжения российской агрессии против Украины, санкции должны быть усилены, отметили в МИД.

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Как сообщалось, экономические и секторальные санкции в отношении Российской Федерации были впервые введены Европейским Союзом в 2014 году на основании Решения Совета ЕС 2014/512/CFSP (от 31 июля 2014 года) и применяются в отношении отдельных отраслей экономики Российской Федерации, в частности: финансовая сфера – ограничение операций и контрактов с рядом банков; экспорт в Россию военной техники, технологий и товаров двойного назначения; ограничения ЕС на экспорт оборудования и технологий в РФ в энергетической сфере касаются продукции и технологий, предназначенных для разведки глубоководных природных ресурсов и добычи нефти, разведки арктических запасов нефти и проектов добычи сланцевой нефти.

Санкции предусматривают следующие основные запреты:

– ограничение доступа к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для ведущих российских компаний с мажоритарной долей государственной собственности в уставном капитале и их дочерних компаний с контрольным пакетом акций, созданных за пределами ЕС.

– наложение экспортного и импортного запрета на торговлю оружием.

– введение запрета на экспорт товаров двойного назначения для использования в военных целях или для конечных потребителей товаров военного назначения в РФ.

– ограничение доступа РФ к отдельным чувствительным технологиям и услугам, которые могут использоваться для разведки нефти.

По материалам: Укринформ