Креминь призывает депутатов всех уровней выполнять закон о языке

04.12.2020 10:05

Укринформ

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал депутатов советов всех уровней неуклонно выполнять языковое законодательство.

Как передает Укринформ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Учитывая публичную информацию, неоднократные обращения и жалобы граждан, поступающие в Секретариат Уполномоченного, хотел бы еще раз подчеркнуть, что в соответствии со статьей 12 Закона, рабочим языком деятельности органов местного самоуправления, в том числе языком заседаний, мероприятий, встреч, документооборота и делопроизводства, является государственный язык. Поэтому обращаюсь к депутатам советов всех уровней неуклонно выполнять языковое законодательство", – написал Креминь.

Он отметил, что чрезвычайно важно, чтобы с момента начала выполнения своих обязанностей вновь избранные органы местного самоуправления, городские головы, председатели ОТГ, секретари местных советов, депутаты и работники аппаратов местных советов и исполкомов соблюдали украинское законодательство, в частности Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Также Креминь напомнил, что с 16 января 2021 года все предоставители услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.

"Поэтому, призываю представителей местной власти Украины от Львовщины до Луганщины, от Харьковщины до Херсонщины, от Николаевщины до Черниговщины обеспечить имплементацию этой нормы и языкового законодательства в целом на предприятиях, в торговых сетях, в учреждениях и организациях коммунальной формы собственности", – написал языковой омбудсмен.

По его словам, очень важно содействовать овладению государственным языком гражданами Украины, создавать условия для улучшения качества преподавания в учебных заведениях, открывать курсы по изучению украинского языка, в том числе по профессиональному направлению, поддерживать книгоиздание и книгораспространение, поощрять учреждения культуры и искусства.

Читайте также: В банках, аптеках и библиотеках: Креминь напомнил, где с 16 января должны перейти на украинский

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада приняла Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Его статьи вводятся в действие поэтапно. Подавляющее большинство его норм закона вступили в силу с 16 июля 2019 года.

В частности, согласно данному закону, вся реклама в Украине с 16 января 2020 года должна быть только на украинском языке. Также закон обязует всех представителей власти говорить на украинском и увеличивает количество украинского языка в СМИ.

По материалам: Укринформ