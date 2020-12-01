Шмыгаль встретился с Эрдоганом: Турция — один из ключевых партнеров Украины

Шмыгаль встретился с Эрдоганом: Турция — один из ключевых партнеров Украины

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30.11.2020 21:43

Укринформ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом глава правительства написал в своем Twitter.

«Рад встрече с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турция является одним из ключевых партнеров Украины и играет важную роль в сохранении стабильности и безопасности в Черноморском регионе. Украина стремится усиливать сотрудничество с Турцией и этому будет способствовать подписание Соглашения о свободной торговле», – написал Премьер-министр.

Радий зустрічі з Президентом @RTErdogan. #Туреччина є одним із ключових партнерів 🇺🇦 й відіграє важливу роль у збереженні стабільності та безпеки в Чорноморському регіоні. #Україна прагне посилювати співпрацю з 🇹🇷, і цьому сприятиме підписання Угоди про вільну торгівлю. pic.twitter.com/0VFPf3mYTC

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) November 30, 2020

Как сообщило управление по коммуникациям администрации президента Турции, встреча продолжалась 50 минут и была закрытой для прессы.

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Денис Шмыгаль в разговоре с Реджепом Эрдоганом отметил, что одним из приоритетов реформ в Украине является привлечение инвестиций в государственный сектор экономики, в частности на основе государственно-частного партнерства, отметили в пресс-службе КМУ.

«Турция имеет успешный опыт в сфере реализации масштабных инфраструктурных проектов по формуле государственно-частного партнерства. Нам этот опыт очень интересен. Поэтому ожидаем, что третье заседание украинско-турецкой рабочей группы по вопросам государственно-частного партнерства состоится уже в ближайшее время», – отметил Премьер-министр.

Глава Правительства подчеркнул, что одним из эффективных механизмов развития сотрудничества Украины и Турции в сфере энергетики является проведение заседания украинско-турецкой рабочей группы по вопросам энергетики.

«Такой формат позволит обсудить весь спектр возможных направлений сотрудничества в энергетической отрасли и укрепить двусторонние отношения на пути к экономическому росту обеих стран», – сказал Шмыгаль.

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Во время встречи Премьер-министр Украины и Президент Турции обсудили сотрудничество в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, стороны согласились, что Украина и Турция в дальнейшем координировать усилия по борьбе с пандемией COVID-19 и её последствиями для экономики.

Как сообщал Укринформ, глава украинского правительства находится в Турции с двухдневным рабочим визитом. Его сопровождают вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр инфраструктуры Владислав Криклий, первый заместитель министра иностранных дела Эмине Джапарова, заместитель министра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

Фото: КМУ, iletisim.gov.tr

По материалам: Укринформ