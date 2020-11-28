Украина может получить статус страны-кандидата на членство в ЕС – евродепутат

27.11.2020 23:33

Укринформ

Европейская интеграция Украины зависит, в первую очередь, от усилий самой Украины, поэтому, при условии консолидации политической воли не только в Киеве, но и в регионах страны, в течение следующего десятилетия Украина может получить статус страны-кандидата на вхождение в ЕС.

Об этом в пятницу в ходе вебинара «Новое местное самоуправление: амбициозная повестка дня сотрудничества между Украиной и ЕС» заявил сопредседатель Парламентской ассамблеи Восточного партнерства "EURONEST», депутат Европейского парламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, сообщает корреспондент Укринформа .

«Интеграция в ЕС – это путь к развитию успешной страны, и этот успех должен строиться не только в Киеве, но также во всех регионах. Это будет зависеть от наличия национальной интеграции, где все части украинского политического общества на национальном и на региональном уровне, будут искать друзей в Европейском Союзе, формировать коалиции, которые, как я надеюсь, в следующем десятилетии, могли бы открыть двери для украинского членства в ЕС, для получения Украиной статуса страны-кандидата», – сказал европейский политик.

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Он выразил надежду, что ЕС, со своей стороны, сможет более амбициозным в том, чтобы помочь процессам европейской интеграции для стран «трио ассоциации» – Украины, Молдовы и Грузии. Но то, каким образом эти возможности будут использованы Украины – зависит только от самой Украины, от ее развития как на общенациональном, так и на региональном уровнях.

«Я надеюсь, что появится много новых инструментов, которые ЕС сможет использовать для развития Украины на разных уровнях – в регионах, в отдельных областях и муниципалитетах. Открытым вопросом остается, насколько институты на этих уровнях будут готовы принять эту помощь, должным образом подойти к использованию финансов. Несколько лет назад, когда выдвигалась идея «Фонда Маршалла» для Украины, наибольшей проблемой как раз была способность местных органов к абсорбции и для лучшего использования денежного ресурса для развития страны», – отметил Андрюс Кубилюс.

Мероприятие на тему «Новое местное самоуправление: амбициозный повестку дня сотрудничества между Украиной и ЕС» состоялся сегодня онлайн при организационной поддержке Европарламента, аналитического центра «Украинская призма» и Форума Восточного соседства.

Как уже сообщалось, 6 октября 2020 в Брюсселе состоялся двадцать второй саммит Украина-ЕС. По его итогам Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это встречи подтвердила уверенное движение Украины к полноправному членству в Евросоюзе, и такая перспектива является результатом признания европейскими партнерами общих ценностей, которые отстаивает Украины.

По материалам: Укринформ