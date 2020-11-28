Политика

Подоляк обвиняет Порошенко в продолжении «злобной миссии раскалывателя»

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Подоляк обвиняет Порошенко в продолжении «злобной миссии раскалывателя»

Подоляк обвиняет Порошенко в продолжении «злобной миссии раскалывателя»

28.11.2020 18:56

Укринформ

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк обвиняет бывшего Президента Петра Порошенко в том, что в День памяти жертв голодоморов он “продолжает свою злобную миссию раскалывателя”.

Об этом говорится в комментарии Подоляка, переданном Укринформу.

Советник главы ОП отметил: “Утром рано, без камер, без показушного пиара, без цинизма действующий Президент Владимир Зеленский скромно почтил память погибших в кошмаре Голодомора. И только Порошенко продолжает свою злобную миссию раскалывателя…”

По мнению Подоляка, Порошенко "предпочитает активно танцевать на костях". "Ради примитивного пиара. Собирает толпу, собирает все возможные камеры и с надрывом в голове, с крокодильими слезами на щеках в очередной раз начинает заунывную песню: «мы тут собрались, чтобы поставить свечку»… И прочее. Как всегда у Порошенко. У человека, который ничего не делает в этой жизни бесплатно, ради страны и без цинизма”, – заявил Подоляк.

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Как сообщалось, ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине отмечают День памяти жертв Голодоморов.

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Но самым масштабным был Голод 1932-1933 годов – именно его сейчас называют геноцидом украинского народа, совершенным сталинским режимом. Украинские селяне стали следующими жертвами тогдашней власти после тотальных репрессий в отношении интеллигенции и духовенства.

По материалам: Укринформ

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