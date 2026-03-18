Чому деякі люди переживають стрес легко, а інші впадають у депресію: наукова думка

Психологи та нейробіологи дедалі активніше досліджують індивідуальні відмінності у реакції людей на стресові події.

Сучасні наукові дані свідчать, що здатність адаптуватися до складних обставин формується під впливом поєднання біологічних, психологічних і соціальних факторів.

Згідно з результатами досліджень у галузі нейропсихології, ключову роль відіграє робота гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи, яка регулює вироблення кортизолу — гормону стресу.

У людей із більш стабільною реакцією організму рівень цього гормону швидше повертається до норми після емоційного навантаження, тоді як тривале підвищення кортизолу може сприяти розвитку депресивних станів.

Науковці також підкреслюють значення генетичних факторів. Деякі варіації генів впливають на роботу серотонінових рецепторів, що визначає емоційну стійкість. Водночас генетика не є вироком: середовище, соціальна підтримка та навички психологічної саморегуляції здатні суттєво змінювати реакцію людини на кризові ситуації.

Психотерапевти зазначають, що вирішальним фактором часто стає спосіб інтерпретації подій. Люди, які сприймають труднощі як тимчасовий виклик, демонструють кращу психологічну адаптацію. Такий підхід підтверджується дослідженнями когнітивно-поведінкової психології, які показують прямий зв’язок між мисленням і емоційним станом.

Фахівці наголошують: стійкість до стресу — це не вроджена суперздібність, а навичка, яку можна розвивати через сон, фізичну активність, соціальні контакти та психологічні практики. Саме тому сучасна медицина дедалі більше уваги приділяє профілактиці психічного здоров’я, а не лише лікуванню наслідків.

