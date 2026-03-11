Чому букви на клавіатурі розташовані у відповідному порядку: історія технології

Більшість сучасних комп’ютерів та ноутбуків використовують однаковий порядок розташування букв на клавіатурі, відомий як QWERTY.

Про це повідомляє «ПЛ».

Назва походить від перших шести літер верхнього ряду латинської клавіатури. Хоча цей стандарт здається звичним, його поява пов’язана з історією розвитку друкарських технологій ще у XIX столітті.

Вперше подібну схему розташування клавіш запропонував американський винахідник Christopher Latham Sholes, який працював над удосконаленням механічної друкарської машинки. У ранніх моделях таких пристроїв швидке натискання сусідніх клавіш часто призводило до застрягання металевих важелів, що ускладнювало процес друку.

Щоб вирішити цю проблему, Шоулз змінив порядок розташування літер. Він розмістив найбільш уживані комбінації символів на певній відстані одна від одної, що зменшувало ризик механічних збоїв.

Саме так поступово сформувалася схема QWERTY, яка згодом стала стандартом для друкарських машинок.

Поширенню цієї розкладки значною мірою сприяла американська компанія Remington, яка у 1870-х роках почала серійне виробництво друкарських машинок із таким розташуванням клавіш. Оскільки ці пристрої активно використовувалися у діловодстві, стандарт швидко закріпився у практиці набору текстів.

З появою комп’ютерів у XX столітті виробники вирішили зберегти вже знайому користувачам систему. Хоча існують альтернативні розкладки, більшість пристроїв і програмного забезпечення досі використовують саме QWERTY.

Експерти з історії технологій зазначають, що цей приклад демонструє, як технічне рішення, створене для механічних машин понад сто років тому, змогло вплинути на сучасну цифрову інфраструктуру. Незважаючи на розвиток нових технологій введення тексту, QWERTY залишається одним із найвідоміших стандартів у світі.

Корисним буде дізнатися про те, як різні жанри музики впливають на психічний стан людини.