Финансы

«Пункти незламності» будут работать по единым стандартам — Шмыгаль

Photo of Admin Admin Send an email 4 минуты agoОбновлено: 19 декабря, 2022
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Кабинет министров во время заседания 17 декабря утвердил порядок организации и работы «Пунктів незламності». Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Фото: slovoidilo.ua

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Единые стандарты

«Пункти незламності» по всей Украине будут работать по единым стандартам. Они будут функционировать круглосуточно.

Каждый такой пункт должен быть обеспечен:

  • генератором,
  • автономным отоплением,
  • интернетом,
  • связью,
  • водой,
  • средствами гигиены и т. д.

«Украинцы получат доступ к одинаковому набору услуг. Это удовлетворит критические потребности людей во время восстановления поврежденной врагом инфраструктуры», — отметил Шмыгаль.

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По его словам, в стране функционирует более 5 тысяч «Пунктів незламності». В настоящее время власти работают, чтобы их количество увеличилось втрое.

Адреса «Пунктів незламності» можно посмотреть по этой ссылке.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 4 минуты agoОбновлено: 19 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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