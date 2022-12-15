Финансы

США ввели санкции против одного из самых богатых людей РФ, дочки «ВТБ» и «Росбанка»

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 15 декабря, 2022
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США ввели санкции против российского миллиардера Владимира Потанина, ряда дочерних компаний российского банка «ВТБ», вице-премьера Р Ф Андрея Белоусова и других российских чиновников. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Фото: pixabay.com

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Кроме самого Потанина, под санкции попали его жена и дети, яхта Nirvana, а также подконтрольные миллиардеру компании «Интеррос» и «Росбанк».

Потанин — основной акционер ПАО «ГМК «Норильский никель» («Норникель»), одного из крупнейших в мире производителей палладия и рафинированного никеля и источника большей части его личного богатства. В то же время эта компания под санкции не попала.

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Кроме того, санкции введены в отношении ряда дочерних компаний российского банка «ВТБ» — «ВТБ Лизинг», ООО «Проект», ООО «Долговой центр», «ВТБ инфраструктурные инвестиции», «Ситибайк», «ВТБ Девелопмент» и других.

В санкционный список также вошли вице-премьер Р Ф Андрей Билоусов, ряд российских губернаторов и других чиновников.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 15 декабря, 2022
0 0 1 минута чтения
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