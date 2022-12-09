Финансы

В Киеве и области, а также на Днепропетровщине и Одесщине продолжаются экстренные отключения света

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 9 декабря, 2022
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В Киеве и Киевской области, Днепропетровской и Одесской утром 9 декабря происходят экстренные отключения света. Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК.

Фото: pixabay.com

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«В Киеве проходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании», — говорится в сообщении.

Такие же сообщения опубликовали «ДТЭК Киевские Региональные Электросети». «ДТЭК Одесские электросети» и «ДТЭК Днепровские электросети».

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Графики стабилизационных отключений пока не действуют. Украинцев попросили набраться терпения и сохранять спокойствие.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 9 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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