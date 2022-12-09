В Киеве и области, а также на Днепропетровщине и Одесщине продолжаются экстренные отключения света
В Киеве и Киевской области, Днепропетровской и Одесской утром 9 декабря происходят экстренные отключения света. Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК.
Фото: pixabay.com
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«В Киеве проходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании», — говорится в сообщении.
Такие же сообщения опубликовали «ДТЭК Киевские Региональные Электросети». «ДТЭК Одесские электросети» и «ДТЭК Днепровские электросети».
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Графики стабилизационных отключений пока не действуют. Украинцев попросили набраться терпения и сохранять спокойствие.
Источник: МинФин