Латвийская «дочка» Приватбанка сдала банковскую лицензию

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии разрешила латвийскому Privatbank, который входит в группу Приватбанка, но не контролируется им, перерегистрироваться в компанию, не связанную с кредитными услугами. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.

Фото: delo.ua

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Подробности

Решение было принято с учетом постановления банка от 30 сентября, принятого на внеочередном собрании акционеров о прекращении деятельности банка как кредитного учреждения и принятия мер по аннулированию лицензии кредитного учреждения.

Согласно стратегии, утвержденной акционерами, Privatbank постепенно сокращал масштабы сделок.

9 августа Совет КРФК разрешил Privatbank передать Industra Bank клиентские отношения, в том числе управление счетами физических и юридических лиц, кредитным и лизинговым портфелями, депозитами, а также ценными бумагами.

С Privatbank в Industra Bank были переведены остатки средств на счетах 243 юридических и 5,666 тыс. физических лиц, кредиты, депозиты, а также кредитные лимиты по платежным картам.

Со вступлением в силу этого решения выданная АО «Приватбанк» лицензия на деятельность кредитного учреждения теряет силу.

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Privatbank

AS PrivatBank работает в Латвии с 1992 года, нынешнее название он получил в 2007 году.

По размеру активов Privatbank был одним из самых маленьких банков в Латвии. Его акционерами согласно отчету за 2021 год являются Приватбанк (46,54%), кипрские Dartlem Holdings Limited (9,23%), Wadless Holdings Limited (9,14%), Unimain Holdings Limited (5,29%), а также Chastely Investments Limited (Белиз, 2,71%) и частные лица (27,09%), среди которых бывшие акционеры ПриватБанка Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, а также ряд их менеджеров.

Источник: МинФин