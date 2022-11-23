Еврокомиссия предложила новый инструмент для ограничения цены на газ
Сегодня, 22 ноября, Еврокомиссия предложила механизм коррекции рынка, чтобы защитить предприятия и домохозяйства ЕС от чрезмерно высоких цен на газ. Это дополняет меры по сокращению спроса на газ и обеспечению надежности поставок через диверсификацию поставок энергии. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Фото: pixabay.com
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Новый механизм
Целью нового механизма является снижение волатильности на европейских газовых рынках, в то же время обеспечивая безопасность поставки газа.
Еврокомиссия предложила верхний предел цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в размере 275 евро за мегаватт-час. Это на 58 евро выше базовой цены СПГ в течение 10 последовательных торговых дней в течение двух недель.
«Это дополняет меры по сокращению спроса на газ и обеспечению надежности поставок из-за диверсификации поставок энергии. Новый механизм имеет целью уменьшить волатильность на европейских газовых рынках, одновременно гарантируя безопасность поставок газа», — говорится в сообщении Еврокомиссии.
Когда задействуют механизм
Механизм передачи права собственности (TTF), наиболее часто используемый ориентиром цен на газ в ЕС, может быть задействован с 1 января 2023 года.
После российского вторжения в Украину и сбоев в поставках энергоресурсов цены на газ пережили беспрецедентные пики цен во всем ЕС, достигнув исторических максимумов во второй половине августа этого года. Экстремальный скачок цен в течение почти двух недель в августе нанес большой ущерб европейской экономике, повлияв на цены на электроэнергию и повысив общую инфляцию.
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Комиссия предлагает предотвратить повторение таких эпизодов с помощью временного и целенаправленного инструмента для автоматического вмешательства на газовых рынках в случае экстремального роста цен на газ.
Такие действия Еврокомиссии связаны с предварительно согласованными мерами по хранению газа и снижению спроса для подготовки к предстоящей зиме.
Источник: МинФин