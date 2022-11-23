Еврокомиссия предложила новый инструмент для ограничения цены на газ

Сегодня, 22 ноября, Еврокомиссия предложила механизм коррекции рынка, чтобы защитить предприятия и домохозяйства ЕС от чрезмерно высоких цен на газ. Это дополняет меры по сокращению спроса на газ и обеспечению надежности поставок через диверсификацию поставок энергии. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Фото: pixabay.com

0

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новый механизм

Целью нового механизма является снижение волатильности на европейских газовых рынках, в то же время обеспечивая безопасность поставки газа.

Еврокомиссия предложила верхний предел цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в размере 275 евро за мегаватт-час. Это на 58 евро выше базовой цены СПГ в течение 10 последовательных торговых дней в течение двух недель.

«Это дополняет меры по сокращению спроса на газ и обеспечению надежности поставок из-за диверсификации поставок энергии. Новый механизм имеет целью уменьшить волатильность на европейских газовых рынках, одновременно гарантируя безопасность поставок газа», — говорится в сообщении Еврокомиссии.

Когда задействуют механизм

Механизм передачи права собственности (TTF), наиболее часто используемый ориентиром цен на газ в ЕС, может быть задействован с 1 января 2023 года.

После российского вторжения в Украину и сбоев в поставках энергоресурсов цены на газ пережили беспрецедентные пики цен во всем ЕС, достигнув исторических максимумов во второй половине августа этого года. Экстремальный скачок цен в течение почти двух недель в августе нанес большой ущерб европейской экономике, повлияв на цены на электроэнергию и повысив общую инфляцию.

Читайте также: Газпром обвинил Украину в несанкционированном отборе транзитного газа

Комиссия предлагает предотвратить повторение таких эпизодов с помощью временного и целенаправленного инструмента для автоматического вмешательства на газовых рынках в случае экстремального роста цен на газ.

Такие действия Еврокомиссии связаны с предварительно согласованными мерами по хранению газа и снижению спроса для подготовки к предстоящей зиме.

Источник: МинФин