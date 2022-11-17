Финансы

Украина расторгла соглашение с Беларусью об избежании двойного налогообложения

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 17 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Верховная Рада в среду, 16 ноября, проголосовала за прекращение действия соглашения с Беларусью об избежании двойного налогообложения. Расторжение договора поддержали 304 депутата. Об этом сообщил первый заместитель налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк в телеграмм-канале.

Фото: uainfo.org

Материалы по теме

2

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Целесообразность прекращения действия соглашения в пояснительной записке обосновывается необходимостью защиты национальных и национальной безопасности «в связи с поддержкой Республикой Беларусь беспрецедентной, открытой, широкомасштабной вооруженной войны Российской Федерации против Украины».

Также указывается, что это позволит «ускорить свертывание экономических и финансовых связей с Республикой Беларусь».

После прекращения действия соглашения ко всем доходам резидентов Беларуси, полученным из источников в Украине, будет применена общая налогооблагаемая ставка 15% вместо льготной — 10% на проценты.

Соглашение действовало с 1994 года.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 17 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Ситуация критическая. У Зеленского сообщили о последствиях ударов по Украине

23 часа ago

Курс валют на вечер 15 ноября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

1 день ago

Украинцы ежедневно экономят около 10% электроэнергии — Герус

1 день ago

Мобильные операторы предупредили о проблемах со связью из-за ракетных обстрелов РФ

1 день ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button