Украина расторгла соглашение с Беларусью об избежании двойного налогообложения

Верховная Рада в среду, 16 ноября, проголосовала за прекращение действия соглашения с Беларусью об избежании двойного налогообложения. Расторжение договора поддержали 304 депутата. Об этом сообщил первый заместитель налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк в телеграмм-канале.

Фото: uainfo.org

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Что известно

Целесообразность прекращения действия соглашения в пояснительной записке обосновывается необходимостью защиты национальных и национальной безопасности «в связи с поддержкой Республикой Беларусь беспрецедентной, открытой, широкомасштабной вооруженной войны Российской Федерации против Украины».

Также указывается, что это позволит «ускорить свертывание экономических и финансовых связей с Республикой Беларусь».

После прекращения действия соглашения ко всем доходам резидентов Беларуси, полученным из источников в Украине, будет применена общая налогооблагаемая ставка 15% вместо льготной — 10% на проценты.

Соглашение действовало с 1994 года.

Источник: МинФин