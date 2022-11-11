США лишили Россию статуса рыночной экономики

Министерство торговли США лишило Россию статуса страны с рыночной экономикой. Об этом сообщает Reuters.

Фото: dnipro.tv

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Подробности

Ответный статус Россия получила 20 лет назад. Отмечается, что он ограничивал расчет антидемпинговых пошлин на товары из РФ.

В Министерстве торговли США отметили, что большое вмешательство российских властей в экономические процессы привело к искривлению цен и расходов. Поэтому неизвестно, справедливо ли российские компании устанавливали цены на импорт товаров в США.

«Данное решение дает Соединенным Штатам возможность применить полную силу антидемпингового законодательства США для устранения рыночных искажений, вызванных усилением вмешательства российского правительства в их экономику», — говорится в заявлении Министерства.

Напомним

В 2002 году Вашингтон предоставил России статус страны с рыночной экономикой, что явилось важным шагом для вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году.

В прошлом году Американская торговая палата в России заявила, что Москва сможет оспорить любое решение США о лишении России статуса рыночной экономики в ВТО.

Однако после вторжения России в Украину отношения Москвы с Западом резко ухудшились. США вместе с другими западными странами ввели санкции. В частности, санкции введены в отношении главы центробанка Р Ф Эльвиры Набиуллиной, ее первой заместительницы Ольги Скоробогатовой.

Источник: МинФин