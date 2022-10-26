Тарифы на газ для населения могут вырасти. Когда планируют увеличить цены

Тариф на газ для бытовых потребителей может быть пересмотрен в конце отопительного сезона. По словам главы налогового комитета Даниила Гетманцева, текущий тариф неоправданно низок. Об этом он рассказал во время бизнес-форума «Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: вызовы военного времени», сообщает издание «На пенсии».

Фото: zaxid.net

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«ПСО (механизм возложения специальных обязанностей) — это принципиальная позиция президента, принципиальная позиция правительства, которую мы выполним, те обещания, которые брали перед людьми — до конца отопительного сезона не будем менять тарифы. Поэтому до апреля тарифы не изменятся. После апреля есть основания говорить о том, что цены на газ нужно менять», — заявил Гетманцев.

Он также добавил, что, по его личному мнению, это нужно было сделать гораздо раньше, ведь фиксированный тариф на газ для бытовых потребителей на уровне 7,99 гривны за кубометр газа — это очень дешево.

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Гетманцев отмечает, что обещание правительства и президента будет исполнено.

С 1 мая 2021 года в Украине действует годовой и месячный тариф на газ. Размер годового тарифа должны были пересмотреть до 30 апреля этого года, однако из-за войны правительство запретило повышать тарифы до ее окончания. Соответственно годовой тариф остался прежним.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин