В РФ хотят разрешить российским экспортным компаниям рассчитываться в криптовалютах

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ предложила Минфину Р Ф разрешить российским компаниям расчеты за экспортно-импортные операции в криптовалютах. Об этом сообщает ForkLog, ссылаясь на «Известия».

Фото: euronews.com

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Инициативу ФНС изложила в замечаниях к законопроекту «О цифровой валюте». Несмотря на множество разногласий по регулированию криптовалют, Минфин и ЦБ солидарны в том, что они не могут использоваться в качестве средства расчета.

ФНС предлагает сделать для бизнеса исключение и дополнить проект закона следующим положением:

«Юридическим лицам разрешается производить оплату за товары, работы, услуги по внешнеторговым договорам и получать выручку от иностранных лиц в цифровой валюте».

Покупка и продажа криптовалют за рубли должна осуществляться только через биржи, подчеркнули в ФНС. В Минфине инициативу частично поддержали, отметив, что она требует дальнейшего обсуждения.

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Резкий разворот

Еще в январе центробанк РФ призвал полностью запретить все операции с криптовалютой, в том числе и ее майнинг. Но после начала международной изоляции страны, ее чиновники начали отзываться о криптовалютах положительнее.

В начале марта рабочая группа в Думе отметила важность «четких правил для индустрии цифровых активов» для минимизации рисков от использования криптовалюты. 21 марта вице-премьер Р Ф Александр Новак заявил, что «было бы разумно легализовать майнинг».

В конце марта РФ заявила, что может позволить «дружественным странам» расплачиваться за энергоносители биткоином.

Биткоин и санкции

В Европейском центробанке заявляют, что Россияне начали использовать криптовалюты для обхода санкций, под которые попала банковская система страны-агрессора после вторжения в Украину, и обещают это остановить.

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В то же время криптоэксперты утверждают, что это маловероятно, в том числе из-за того, что рынок криптовалют слишком «неглубокий», чтобы вместить хоть сколько-нибудь значительную долю российской экономики.

Источник: МинФин