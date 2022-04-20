Минфин и ФГВФЛ подписали договор о реструктуризации долга Фонда перед государством

Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписали Договор о порядке перечисления Фондом средств в Государственный бюджет Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

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Договор определяет порядок погашения реструктуризированных долгов Фонда перед государством по займам, предоставленным ему для преодоления последствий банковского кризиса 2014−2017 гг.

Он был заключен с целью реализации Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», вступившего в силу 13 апреля этого года.

Закон вводит 100% гарантии по вкладам на время действия военного положения и трех месяцев со дня его прекращения или отмены, а по истечении этого срока устанавливает гарантированную сумму возмещения вкладчикам в пределах 600 тыс. грн. Кроме того, он предусматривает присоединение Ощадбанка к системе гарантирования вкладов физических лиц.

Что предусматривает договор

«Реструктуризация не является списанием или прощением долга Фонда. По условиям договора, который мы подписали с Минфином, погашение в части номинала векселей будет осуществляться до июля 2032 г. из средств Фонда, превышающих сумму, необходимую для покрытия возможных рисков в банковской системе.

А в части, соответствующей начисленным процентам, погашение будет происходить за счет взыскания убытков с бывших собственников и связанных лиц, деятельность которых привела к неплатежеспособности этих учреждений», — отметила финансовый директор Фонда Елена Нужненко,

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По словам заместителя министра финансов Украины Юрия Драганчука, договор новый «позволяет решить ряд важных задач»:

Во-первых, государство определилось, что основная ответственность за последствия системного банковского кризиса 2014−16 гг. ложится на лиц, чьи действия или бездействие привели к неплатежеспособности банковских учреждений

Во-вторых, механизмы погашения прописаны таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность и способность системы обеспечения вкладов в преодолении будущих вызовов в банковском секторе.

В-третьих, реструктуризация позволила повысить суммы возмещения и ввести стопроцентные гарантии по вкладам на время войны, что укрепит доверие вкладчиков к банковской системе.

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Механизм реструктуризации был разработан с участием представителей Всемирного Банка и группы консультантов: Lazard Freres SAS, ООО «КПМГ-Украина», Адвокатского объединения «Юридическая фирма «ЭКВО», Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, в рамках технической помощи Европейского банка реконструкции и развития.

Источник: МинФин