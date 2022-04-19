Финансы

Потери украинской экономики из-за войны достигли $564-600 млрд

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 19 апреля, 2022
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По состоянию на 18 апреля общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры, только на основе публичных источников, достигла $84,8 млрд или почти 2,5 трлн грн. За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушений и повреждений гражданской и военной инфраструктуры выросли на $4,45 млрд.

фото: focus.ua

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Об этом свидетельствует анализ, который осуществляется в рамках проекта «Россия заплатит» командой KSE Institute при поддержке Офиса Президента Украины, Министерства экономики, Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерства инфраструктуры.

Потери за 54 дня войны

По оценкам Минэкономики и KSE, общие потери экономики Украины из-за войны войны, учитывая как прямые потери, рассчитанные в этом проекте, так и косвенные потери (снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т. п.) колеблются от $564 млрд до $600 млрд.

  • За 54 дня войны России против Украины повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 23 тыс. километров дорог и 32 тыс. квадратных метров жилого фонда.
  • По сравнению с последней неделей выросло количество поврежденных или разрушенных объектов и теперь составляет по меньшей мере 408 детских садов, 623 заведения среднего и высшего образования, 206 медучреждений, 154 завода и предприятия.
  • В перечне повреждений и разрушений из-за войны по меньшей мере 68 административных зданий, 277 мостов и мостовых переходов, 11 военных аэродромов, 11 аэропортов и 2 порта. Также, по состоянию на 18 апреля, повредили, разрушили или захватили по меньшей мере 91 религиозное и 109 других культурных сооружений.

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Больше всего потерь за последнюю неделю обусловлено ростом повреждений и разрушений предприятий, в частности вследствие увеличения информации о количестве поврежденных предприятий, а также использования косвенных методов оценки потерь предприятий, которые принадлежат к малому бизнесу.

Также в обновленных расчетах уточнили стоимость поврежденного и разрушенного жилищного фонда.

Прямые потери Украины от повреждения физической инфраструктуры, на основе публичных источников и данных органов власти, по состоянию на 18.04.2022, с начала военных действий

Объекты инфраструктуры

Объем единиц

Общие потери, млн. дол. США

Дороги, км

23,177.00

$28,965

Жилые дома, тыс. кв. метров

32,182.81

$28,315

Активы предприятий, единиц

154

$9,335

Гражданские аэропорты, единиц

11

$6,816

Железнодорожная инфраструктура и подвижной состав

н/д

$2,532

Заведения здравоохранения

206

$1,096

Мосты и мостовые переходы

277

$1,555

Заведения среднего и высшего образования

623

$885

Порты и портовая инфраструктура

2

$622

Военные аэродромы

11

$429

Административные здания

68

$372

Самолет Ан-225 «Мрия»

1

$300

Религиозные сооружения

91

$311

Детские садики

408

$312

Торговые центры

17

$249

Культурные сооружения

109

$205

Складская инфраструктура

116

$189

Другое

$2,547

Вместе

$84,848

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Что известно о проекте

Проект «Россия заплатит» фокусируется на оценке прямых потерь физической инфраструктуры Украины в результате войны и оценке финансовой стоимости этих потерь:

  • разрушение жилых домов;
  • коммунальной, дорожной, железнодорожной инфраструктуры;
  • образовательных и медицинских учреждений и т. д.

В настоящее время в рамках проекта не осуществляется оценка общих потерь экономики, которые включают не только прямые потери инфраструктуры, но также многочисленные «побочные» потери, которые экономика понесла в результате войны:

  • закрытие значимого количества компаний;
  • потери сотнями тысяч людей домов и работы;
  • прекращение каких-либо инвестиций;
  • сокращение потребительского спроса граждан и т. д.

Предоставить информацию о потерях физической инфраструктуры, в частности жилых домов, в результате войны может каждый гражданин или юридическое лицо по ссылке.

Создатели проекта «Россия заплатит» также отмечают, что предоставить информацию о повреждениях можно с помощью чат-бота или в приложении «Киев Цифровой».

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 19 апреля, 2022
0 0 2 minutes read
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