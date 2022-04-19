Потери украинской экономики из-за войны достигли $564-600 млрд

По состоянию на 18 апреля общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры, только на основе публичных источников, достигла $84,8 млрд или почти 2,5 трлн грн. За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушений и повреждений гражданской и военной инфраструктуры выросли на $4,45 млрд.

фото: focus.ua

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Об этом свидетельствует анализ, который осуществляется в рамках проекта «Россия заплатит» командой KSE Institute при поддержке Офиса Президента Украины, Министерства экономики, Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерства инфраструктуры.

Потери за 54 дня войны

По оценкам Минэкономики и KSE, общие потери экономики Украины из-за войны войны, учитывая как прямые потери, рассчитанные в этом проекте, так и косвенные потери (снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т. п.) колеблются от $564 млрд до $600 млрд.

За 54 дня войны России против Украины повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 23 тыс. километров дорог и 32 тыс. квадратных метров жилого фонда.

По сравнению с последней неделей выросло количество поврежденных или разрушенных объектов и теперь составляет по меньшей мере 408 детских садов, 623 заведения среднего и высшего образования, 206 медучреждений, 154 завода и предприятия.

В перечне повреждений и разрушений из-за войны по меньшей мере 68 административных зданий, 277 мостов и мостовых переходов, 11 военных аэродромов, 11 аэропортов и 2 порта. Также, по состоянию на 18 апреля, повредили, разрушили или захватили по меньшей мере 91 религиозное и 109 других культурных сооружений.

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Больше всего потерь за последнюю неделю обусловлено ростом повреждений и разрушений предприятий, в частности вследствие увеличения информации о количестве поврежденных предприятий, а также использования косвенных методов оценки потерь предприятий, которые принадлежат к малому бизнесу.

Также в обновленных расчетах уточнили стоимость поврежденного и разрушенного жилищного фонда.

Прямые потери Украины от повреждения физической инфраструктуры, на основе публичных источников и данных органов власти, по состоянию на 18.04.2022, с начала военных действий

Объекты инфраструктуры Объем единиц Общие потери, млн. дол. США Дороги, км 23,177.00 $28,965 Жилые дома, тыс. кв. метров 32,182.81 $28,315 Активы предприятий, единиц 154 $9,335 Гражданские аэропорты, единиц 11 $6,816 Железнодорожная инфраструктура и подвижной состав н/д $2,532 Заведения здравоохранения 206 $1,096 Мосты и мостовые переходы 277 $1,555 Заведения среднего и высшего образования 623 $885 Порты и портовая инфраструктура 2 $622 Военные аэродромы 11 $429 Административные здания 68 $372 Самолет Ан-225 «Мрия» 1 $300 Религиозные сооружения 91 $311 Детские садики 408 $312 Торговые центры 17 $249 Культурные сооружения 109 $205 Складская инфраструктура 116 $189 Другое $2,547 Вместе $84,848

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Что известно о проекте

Проект «Россия заплатит» фокусируется на оценке прямых потерь физической инфраструктуры Украины в результате войны и оценке финансовой стоимости этих потерь:

разрушение жилых домов;

коммунальной, дорожной, железнодорожной инфраструктуры;

образовательных и медицинских учреждений и т. д.

В настоящее время в рамках проекта не осуществляется оценка общих потерь экономики, которые включают не только прямые потери инфраструктуры, но также многочисленные «побочные» потери, которые экономика понесла в результате войны:

закрытие значимого количества компаний;

потери сотнями тысяч людей домов и работы;

прекращение каких-либо инвестиций;

сокращение потребительского спроса граждан и т. д.

Предоставить информацию о потерях физической инфраструктуры, в частности жилых домов, в результате войны может каждый гражданин или юридическое лицо по ссылке.

Создатели проекта «Россия заплатит» также отмечают, что предоставить информацию о повреждениях можно с помощью чат-бота или в приложении «Киев Цифровой».

Источник: МинФин