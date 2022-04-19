Потери украинской экономики из-за войны достигли $564-600 млрд
По состоянию на 18 апреля общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры, только на основе публичных источников, достигла $84,8 млрд или почти 2,5 трлн грн. За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушений и повреждений гражданской и военной инфраструктуры выросли на $4,45 млрд.
фото: focus.ua
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Об этом свидетельствует анализ, который осуществляется в рамках проекта «Россия заплатит» командой KSE Institute при поддержке Офиса Президента Украины, Министерства экономики, Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерства инфраструктуры.
Потери за 54 дня войны
По оценкам Минэкономики и KSE, общие потери экономики Украины из-за войны войны, учитывая как прямые потери, рассчитанные в этом проекте, так и косвенные потери (снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т. п.) колеблются от $564 млрд до $600 млрд.
- За 54 дня войны России против Украины повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 23 тыс. километров дорог и 32 тыс. квадратных метров жилого фонда.
- По сравнению с последней неделей выросло количество поврежденных или разрушенных объектов и теперь составляет по меньшей мере 408 детских садов, 623 заведения среднего и высшего образования, 206 медучреждений, 154 завода и предприятия.
- В перечне повреждений и разрушений из-за войны по меньшей мере 68 административных зданий, 277 мостов и мостовых переходов, 11 военных аэродромов, 11 аэропортов и 2 порта. Также, по состоянию на 18 апреля, повредили, разрушили или захватили по меньшей мере 91 религиозное и 109 других культурных сооружений.
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Больше всего потерь за последнюю неделю обусловлено ростом повреждений и разрушений предприятий, в частности вследствие увеличения информации о количестве поврежденных предприятий, а также использования косвенных методов оценки потерь предприятий, которые принадлежат к малому бизнесу.
Также в обновленных расчетах уточнили стоимость поврежденного и разрушенного жилищного фонда.
Прямые потери Украины от повреждения физической инфраструктуры, на основе публичных источников и данных органов власти, по состоянию на 18.04.2022, с начала военных действий
|
Объекты инфраструктуры
|
Объем единиц
|
Общие потери, млн. дол. США
|
Дороги, км
|
23,177.00
|
$28,965
|
Жилые дома, тыс. кв. метров
|
32,182.81
|
$28,315
|
Активы предприятий, единиц
|
154
|
$9,335
|
Гражданские аэропорты, единиц
|
11
|
$6,816
|
Железнодорожная инфраструктура и подвижной состав
|
н/д
|
$2,532
|
Заведения здравоохранения
|
206
|
$1,096
|
Мосты и мостовые переходы
|
277
|
$1,555
|
Заведения среднего и высшего образования
|
623
|
$885
|
Порты и портовая инфраструктура
|
2
|
$622
|
Военные аэродромы
|
11
|
$429
|
Административные здания
|
68
|
$372
|
Самолет Ан-225 «Мрия»
|
1
|
$300
|
Религиозные сооружения
|
91
|
$311
|
Детские садики
|
408
|
$312
|
Торговые центры
|
17
|
$249
|
Культурные сооружения
|
109
|
$205
|
Складская инфраструктура
|
116
|
$189
|
Другое
|
$2,547
|
Вместе
|
$84,848
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Что известно о проекте
Проект «Россия заплатит» фокусируется на оценке прямых потерь физической инфраструктуры Украины в результате войны и оценке финансовой стоимости этих потерь:
- разрушение жилых домов;
- коммунальной, дорожной, железнодорожной инфраструктуры;
- образовательных и медицинских учреждений и т. д.
В настоящее время в рамках проекта не осуществляется оценка общих потерь экономики, которые включают не только прямые потери инфраструктуры, но также многочисленные «побочные» потери, которые экономика понесла в результате войны:
- закрытие значимого количества компаний;
- потери сотнями тысяч людей домов и работы;
- прекращение каких-либо инвестиций;
- сокращение потребительского спроса граждан и т. д.
Предоставить информацию о потерях физической инфраструктуры, в частности жилых домов, в результате войны может каждый гражданин или юридическое лицо по ссылке.
Создатели проекта «Россия заплатит» также отмечают, что предоставить информацию о повреждениях можно с помощью чат-бота или в приложении «Киев Цифровой».
Источник: МинФин