Новым членом правления Укргазбанка стала Людмила Чепинога

Наблюдательный совет Укргазбанка 14 декабря назначил членом правления Людмилу Чепиногу. Об этом сообщается как особая информация эмитента на stockmarket.gov.ua.

Фото: antikor.com.ua

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Что известно

Людмила Чепинога приступает к работе как член правления банка с 15 декабря на срок 5 лет. Она не владеет долей в уставном капитале банка. Не имеет непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления.

С сентября 2015 года и по сей день Чепинога занимает должность директора департамента контроля за валютными операциями Укргазбанка.

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Напомним

Наблюдательный совет Укргазбанка 4 декабря текущего года прекратил полномочия Алексея Бережного как члена правления банка. На указанной должности он находился 2 года 8 месяцев.

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Сейчас Алексей Бережной претендует на должность директора департамента финансового мониторинга НБУ. Срок его полномочий ограничивается 5 годами.

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Источник: МинФин