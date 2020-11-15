Компания Disney впервые убыточна за свою историю

Американская знаменитая Walt Disney получила чистый убыток за год в размере $2,8 млрд против чистой прибыли $10,4 млрд в 2019 году. Эти данные компания опубликовала в отчетности за четвертый квартал и финансовый год, закончившийся 3 октября 2020 года.

Фото: delo.ua

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Что повлияло

На результаты упомянутого периода отрицательно повлиял коронавирус, говорится в отчете компании.

Самое существенное влияние заметно в категориях «Парки», «Развлечения» и «Продукты». Однако, несмотря на результаты отчетности, акции Disney стали расти после ее публикации. Это связано с тем, что компания превзошла ожидания аналитиков, которые предполагали от нее худших результатов.

Что ожидали

Отмечается, что убытки за квартал составили $710 млн против прибыли $777 млн годом ранее, а выручка компании за год снизилась на 6% – до $65,4 млрд.

В четвертом квартале 2020 финансового года выручка Disney упала на 23% и составила $14,7 млрд.

Компания терпит убытки по результатам второго квартала подряд. Интересно, что Disney не получала квартальных убытков с 2001 года, о чем писала The Wall Street Journal. А годовой убыток компания не фиксировала за все время ведения расчетов с 1980 года, передает MarketWatch.

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Кстати

В сентябре 2020 года Disney сообщила о планах уволить 28 тыс. сотрудников из-за коронакризиса.

В феврале 2020 года глава Disney покинул свой пост после 15 лет работы.

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Источник: МинФин